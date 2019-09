Useissa Postin palveluissa häiriöitä

Postin palveluissa on havaittu tänään sunnuntaina tietoliikenneongelmia, jotka vaikuttavat asiakaspalveluun. Taustalla on Postin palveluntarjoajan teknologiayritys Tiedon häiriö.

Häiriöiden vuoksi Posti.fi -verkkosivut eivät toistaiseksi toimi. Ongelmat vaikuttavat lisäksi Postin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun chat-linjat eivätkä lomakkeet ole tällä hetkellä toiminnassa, joten myös Postin puhelinpalvelu on ruuhkautunut.

Ongelmat heijastuvat myös osaan Postin pakettiautomaateista ja Postin palvelupisteiden toimintaan.

Tietoliikenneongelma on vaikuttanut tänään sunnuntaina myös sanomalehtien varhaisjakeluun, ja osa sanomalehdistä on jäänyt jakamatta tai tullut viiveellä. Nyt aamun sanomalehdistä on saatu jaettua noin 95 prosenttia.

Tietoliikenneongelmaa korjataan parhaillaan.

Posti.com -sivut toimivat normaalisti.