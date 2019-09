Martat etsivät Suomelle kansallissientä – voittoon ylsi kantarelli

Kantarelli valittiin Marttojen äänestyksessä Suomen kansallissieneksi. Äänestykseen vastasi noin 2 500 ihmistä. Kantarellin osuus kaikista vastauksista oli 40 prosenttia. Äänestyksessä herkkutatti, haaparousku ja suppilovahvero saivat tasaisesti toiseksi eniten ääniä, kukin noin 15 prosenttia.

Äänestys alkoi elokuussa ja päättyi 11. syyskuuta. Voittaja julkistettiin tänään lauantaina Helsingin Senaatintorilla pidetyssä Marttatori-tapahtumassa.

– Moni asia puhuu keltavahveron eli kantarellin valinnan puolesta. Kantarelli on kaunis ja helposti tunnistettava sieni, mikä tekee siitä hyvin turvallisen sienen myös aloittelevalle sienestäjälle. Se on kesäsienistä ensimmäisiä ja yleensä runsassatoinen. Sillä on myös sienistä ehkä kaikkein pisin satokausi, sanoo tiedotteessa Marttaliiton sieniasiantuntija Arja Hopsu-Neuvonen.

Kantarellia esiintyy koko maassa. Se on yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa, ja vaikka se on harvinaisempi Pohjois-Suomessa, sitä kuitenkin esiintyy aina Tunturi-Lappia myöten.