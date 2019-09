Autoliitto muistuttaa: Ikäpoikkeusluvalla myönnetty B-kortti ei välttämättä kelpaa ulkomailla

Ajokorttilakiin viime vuoden heinäkuussa tehdyn muutoksen jälkeen henkilöauton ajamiseen oikeuttavaa B-ajokorttia on voinut hakea ikäpoikkeusluvalla. 17-vuotiaalle voidaan myöntää ajokortti esimerkiksi silloin, jos etäisyydet kodin ja opiskelu- tai harrastuspaikan välillä ovat erityisen pitkät.

Uudistuksen jälkeen ikäpoikkeusluvalla on myönnetty jo liki 9000 ajokorttia ja tuhansia hakemuksia on odottamassa käsittelyä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa. Alaikäiselle myönnettävä ajokortti ei sisällä muista uusista ajokorteista poikkeavia erityisehtoja, vaan on pysyvä eli ajokorttidirektiivin perusteella voimassa 15 vuotta.

Autoliitto muistuttaa, että ulkomailla ei alaikäinen välttämättä saa kuitenkaan ajaa autoa voimassa olevasta ajokortista huolimatta.

– Ajokortillinen nuori tulee tuskin edes ajatelleeksi matkustaessaan Ruotsiin, Norjaan tai Viroon, että näissä maissa ei alaikäinen saa autoa ajaa. Myös esimerkiksi suosituissa etelänmatkakohteissa Italiassa ja Espanjassa edellytetään ajokortin lisäksi vähintään 18 vuoden ikää, Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokonautio-Hynninen toteaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Sen sijaan esimerkiksi Tanskassa ja Itävallassa 17-vuotias saa ajaa autoa, jos tällä on Suomessa myönnetty ajokortti.

– Nuoren automatkailijan onkin syytä selvittää ennen matkaa, missä maissa hänen ajokorttinsa kelpaa ja missä ei, ettei tule ikäviä yllätyksiä, Suokonautio-Hynninen lisää.

Suomalaiset matkustavat kaukomaille enemmän kuin koskaan ja entistä useammin kohteessa ajetaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa.

Moni maa edellyttää ulkomaiselta kuljettajalta joko Wienin tai Geneven tieliikennesopimukseen perustuvaa kansainvälistä ajokorttia. Alaikäinen kuljettaja ei kuitenkaan kansainvälistä ajokorttia voi saada, koska YK:n tieliikennesopimuksissa kortin saajan alaikäraja on korttiluokasta ja tapauksesta riippumatta 18 vuotta.

Lue myös: Tuhannet alaikäiset hakeneet ajokortteja ikäpoikkeusluvalla – lähes kaikki hakemukset hyväksytään