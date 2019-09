Ikäpoikkeusluvalla autoileva ajoi lähikaupan seinään Ulvilassa

Ulvilassa tapahtui tiistai-iltapäivällä liikenneonnettomuus, jossa henkilöauto törmäsi päin lähikaupan seinää, kertoo Lounais-Suomen poliisi.

Kuljettajan oli tarkoitus ajaa kaupan pihaan, kun juuri ennen kääntymistä nuoren miehen turvakenkä oli kiilautunut jarru- ja kaasupolkimien väliin. Jumittunut kenkä aiheutti auton ryntäämisen, ja jarrutusyrityksistä huolimatta auto törmäsi päin seinää ja sen edessä olevaan pyörätelineeseen. Kaksi polkupyörää kärsivät vaurioita. Kukaan ei loukkaantunut törmäyksessä.

Onnettomuusauton kuljettaja oli 17-vuotias. Hänellä on voimassaoleva ajokortti kuljettaa henkilöautoa.

Viime vuoden heinäkuussa ajokorttilakiin tehdyn muutoksen jälkeen B-luokan ajokorttia on voinut hakea ikäpoikkeusluvalla. Liikenne- ja viestintävirasto on vastaanottanut poikkeuslupahakemuksia reilun vuoden aikana noin 10 000 kappaletta. Suurin osa hakemuksista on mennyt läpi.