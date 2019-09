Niinistö väläytti: Perustuslakivaliokunta voisi hankalissa tilanteissa pyytää lausunnon lakiesityksestä korkeimpien oikeuksien jaostolta

Helsinki

Aki Taponen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti puheessaan hallitusmuodon satavuotisjuhlissa eduskunnassa kantaa viime vaalikauden lopulla nousseeseen kiivaaseen keskusteluun perustuslain tulkinnasta. Se kulminoitui jälleen kerran eduskunnan perustuslakivaliokunnan asemaan perustuslain vartijana.

Tuomioistuimet, viime kädessä korkeimmat oikeudet, voivat jo nyt jälkikäteen yksittäistapauksessa tutkia lain perustuslainmukaisuuden. Tasavallan presidentti taas voi lain vahvistamisvaiheessa pyytää korkeimmilta oikeuksilta lausunnon, jolloin perustuslainmukaisuuskin voi tulla arvioitavaksi.

– Ymmärrettävästi esille on noussut ajatus korkeimpien oikeuksien osallistumisesta myös ennakkotarkastukseen. Esimerkiksi niin, että perustuslakivaliokunta voisi hankalissa tilanteissa pyytää lausunnon korkeimpien oikeuksien muodostamalta jaostolta, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan keskustelu perustuslakivaliokunnan asemasta tuotti pohdittavaa myös teoreettisella tasolla.

– Olisiko niin, että täysin identtisessä kysymyksessä perustuslakivaliokunnan vastaus muuttuisi, jos eduskunnan voimasuhteet olisivat välillä vaihtuneet? Ja jos, niin voitaisiinko se selittää niin, että vain tulkinta muuttui, mutta perustuslaki pysyi ennallaan, Niinistö mietiskeli.

Niinistön mukaan on hyvä ymmärtää, että perustuslaki on kirjoitettu tavallaan väljin ilmaisuin, ja on jätetty tilaa ajan ja tulkinnan muutokselle.

– Mutta silti, jos jokin asia eilen oli, mutta tänään ei enää olisikaan perustuslainmukainen tai -vastainen, niin ymmälle jää.

Entinen oikeusministeri, kansanedustaja Antti Häkkänen (kok.) sanoi eduskunnan kahvitilaisuudessa, että perustuslain valvontajärjestelmä toimii Suomessa hyvin.

– Perustuslakivaliokunta antaa ennen lain säätämistä arvionsa, onko lakiesitys perustuslain mukainen vai ei. Tälläkin hetkellä korkeimmat tuomioistuimet voivat täysin selvissä tapauksissa ohittaa peruslain kanssa ristiriitaisen pykälän.

Häkkänen kertoo olleensa viime vaalikaudella käynnistämässä selvitystä, voisiko tätä jälkikäteistä kontrollia korkeimmille oikeuksille vähän madaltaa, jotta jälkikäteen täysin perustuslain kanssa ristiriitaisia pykäliä voitaisiin ohittaa.

– Eli tulisi ripaus jälkikäteiskontrollia lisää. Tämä voisi olla järkevä polku, mitä kautta voisi lähteä selvittämään asiaa.

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajana Häkkänen oli sen sijaan pidättyväinen sille ehdotukselle, että korkeimpien oikeuksien ennakkolausuntojaosto antaisi perustuslakivaliokunnalle kannan siitä, miten perustuslakia pitäisi tulkita.

– Perustuslakivaliokunta on nimittäin täysin itsenäinen toimija. Tuomioistuimet taas ovat täysin riippumattomia parlamentin toiminnasta, Häkkänen perusteli.