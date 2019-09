Presidentti Niinistö muistutti: Kansalaisilla on velvollisuus kunnioittaa toisen yksilön perusoikeuksia

Aki Taponen

Helsinki

Sata vuotta sitten säädetystä tasavaltaisesta hallitusmuodosta tuli yhteiskuntaa ylläpitävä voima, sen perustus. Näin totesi tasavallan presidentti Sauli Niinistö hallitusmuodon satavuotisjuhlassa eduskunnassa tiistaina.

– Tänään saatamme todeta, että perustus pitää. Suomi on maailman vakaimpia maita ja ehdotonta kärkeä oikeusvaltiona.

Kaiken yhteisen olemisen perustana on Niinistön mukaan luottamus eli oletus siitä, kukin menettelee niin kuin häneltä kohtuudella voidaan edellyttää. Perustuslakiin kirjatut perusoikeudet antavat hänen mielestään hyvän pohjan tämän "edellyttämisen" arviointiin.

– Useasti ajatus jää siihen, että perusoikeuksien toteuttaminen on yhteiskunnan velvollisuus ja kansalaisten oikeus. Mutta myös kansalaisilla on velvollisuus toisiaan kohtaan, toisen yksilön perusoikeuksien kunnioittamiseen. Ei jää jäljelle omaakaan oikeutta, jos ei muiden oikeutta pidetä arvossa.

Niinistön mukaan osa perustuslaissa taatuista oikeuksista kuulostaa itsestäänselvyydeltä, kuten yleinen ja yhtäläinen äänioikeus.

– Vapaus kokoontua tai uskonnon ja omantunnon vapaus tuntuvat nyt ikään kuin luonnostaan selviltä asioilta. Niihin on ikään kuin tuudittauduttu.

Tuudittautumisessa on kuitenkin Niinistön mukaan myös vaaransa.

– Kysymys sananvapauden turvaamisesta nousee esiin niin eurooppalaisessa kuin suomalaisessa keskustelussa eri laajuudessa kuin vielä muutamia vuosia sitten, jolloin sekä tuo arvo että sen rajat olivat selkeämpiä.

– Vastakkaisten totuuksien maailma ei jätä tiedolle tilaa. Se jättää hämmentyneitä vastaanottajia, missä minä oikein olenkaan osallinen, Niinistö kysyi.

"Poliitikkojen pysyttävä erossa tuomiovallasta"

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) totesi, että hallitusmuodon keskeinen idea on kestänyt aika hyvin.

– Kaiken vallankäytön on pitänyt perustua lakiin ja rikkeet on käsiteltävä itsenäisellä tuomioistuinvallalla, johon poliitikot eivät sekaannu etukäteen eivätkä jälkikäteen. Tämän periaatteen johdonmukainen noudattaminen on meidän poliitikkojen vastuulla, Vanhanen sanoi.

Järjestelmämme ydin on Vanhasen mukaan edustuksellisuudessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Kansalaiset luottavat valitsemiensa edustajien harkintakykyyn ja yhteistoimintakykyyn kaikissa niissä sadoissa asioissa, jotka tulevat päätettäväksi. Tätä järjestelmämme perustaa haastaa kuitenkin kehitys, jossa yhä suurempi osa kansalaisista pitää äänestyspäätöksensä tärkeimpänä perusteena yksittäistä asiaa, Vanhanen sanoi.

Kokonaisvastuun ja siihen sisältyvän kompromissitarpeen sijasta yksittäiset asiat ja niihin kytkeytyvät mielikuvat hallitseva poliittista keskustelua.

– Tässä näen rakenteellisen riskin legitimiteetin näkökulmasta poliittista järjestelmää kohtaan. Jos valintaperuste vaaleissa ja päätöksenteon todellisuus ajautuvat kauas toisistaan, syntyy helposti turhautumista poliittista järjestelmää kohtaan.

Toinen haaste sisältyy Vanhasen mukaan tarpeeseen harjoittaa enenevässä määrin kansainvälistä yhteistyötä.

– Monet kansalaiset kuitenkin kokevat, että valtaa on siirretty pysyvästi ulottumattomiin ja monet pelkäävät, että käynnissä on itsestään tapahtuva omalakinen vallan siirtyminen. Tätä tuntemusta ei pidä vähätellä, Vanhanen sanoi.

"Oikeusvaltiota vastaan yritetään hyökätä"

Pääministeri Antti Rinteen (sd) mukaan olemme tottuneet Suomessa länsimaisen demokratian ja oikeusvaltion perusarvoihin: ihmisoikeuksiin, riippumattomiin tuomioistuimiin, sanan- ja lehdistönvapauteen sekä jakamattomaan ihmisarvoon.

– Mutta meidän on muistettava, että nämä asiat eivät ole koskaan olleet itsestäänselvyyksiä. Niitä on puolustettava jokainen päivä.

– Demokratiaa ja oikeusvaltiota vastaan yritetään hyökätä. Sellaiselle toiminnalle on oltava nollatoleranssi. Toimimme tämän mukaisesti Suomessa, Euroopassa ja kansainvälisesti, Rinne lupasi.

Rinne korosti, ettei oikeusvaltioperiaatteesta luopumisesta seuraisi mitään hyvää.

– Siksi meidän kansan äänestämien päättäjien on syytä pitää mielessämme seuraava: Jos emme ole aivan varmoja, miten toimia, puolustakaamme aina demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta.