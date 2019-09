Neuvottelut Turun tunnin junan hankeyhtiöstä käynnistetään – Arve: Olemme erittäin tyytyväisiä

Kaupunginjohtaja Minna Arve: Odotettu ja erittäin positiivinen uutinen

Jane Iltanen Turun kaupunginjohtaja Minna Arve

Turussa iloitaan Tunnin juna -hankkeen etenemisestä.

– Ministerin viesti on odotettu ja erittäin positiivinen. Hankeyhtiön perustamisella edistetään Tunnin juna seuraavaan vaiheeseen, jonka jälkeen suunnittelu on kokonaan valmis. Liikenne- ja viestintäministeriö on työskennellyt asian eteen paljon ja ministeri Marin on kommunikoinut tilanteen etenemisestä meille hyvin. Olemme hyvin tyytyväisiä, että Tunnin junan eteneminen nyt jatkuu keskeytyksettä, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve iloitsee tiedotteessa.

Mahdollisesti jopa 50 prosenttia kustannuksista kattava EU-rahoitus vähentäisi sekä valtion että kuntien rahoitusosuutta.

– Turun kaupungilla on valmius käynnistää neuvottelut ministeriön kanssa välittömästi ja haluamme tietenkin edistää hanketta kaikin tavoin. Uskon, että sama koskee muitakin Tunnin junan varrella olevia kaupunkeja. Linjaus siitä, että hankeyhtiöt keskittyvät suunnitteluun on järkevä ja myös meidän näkemyksemme mukainen, Arve jatkaa.

Tunnin junaan sisältyvän Espoo-Lohja-Salo –yhteysvälin yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi valmistuvat keväällä 2020. Hankeyhtiön avulla voidaan siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen, joka on ratasuunnitelman laatiminen.

– Suunnittelun osalta tilanne on nyt oikein hyvä. Rakentamisvalmius on jo olemassa Espoon kaupunkiradalla ja ensi vuonna Turun ratapihalla, joista pitää vielä tehdä erikseen päätökset. Uskon, että keskustelu jatkuu näiden hankeosioiden osalta ministeriön kanssa positiivisesti, Minna Arve toteaa.