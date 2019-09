Neuvottelut Turun tunnin junan hankeyhtiöstä käynnistetään

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd) kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa suurten raideliikennehankkeiden edistämisestä.

Ministerin suuri uutinen on, että talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi tiistaina kokouksessaan, että liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi.

Edellinen hallitus perusti suuria ratahankkeita varten Pohjolan Rautatiet oy -emoyhtiön viime talvena.

Varsinaisia hankeyhtiöitä ei kuitenkaan ehditty perustaa Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana.

Neuvottelut käynnistetään raideliikenneinvestoinneista hyötyvien kuntien, kaupunkien ja muiden julkisomisteisten yhteisöjen kanssa yhdessä.

Hankkeita ei eroteta koko väyläverkoston kehittämisestä ja 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta.

Ministeriö on myös käynnistänyt selvityksen nopeasta itäradasta. Selvityksen arvioitu valmistumisaika on keväällä 2020.

Hankeyhtiöiden toimialana ja tehtävänä olisi hankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Valtiovarainministeriö osallistuu neuvotteluryhmiin.

– Turun Tunnin junan ja Suomi-radan liikennöinti alkaa aikaisintaan 2030-luvulla. Laajamittaisen kokonaisuuden suunnittelun uskotaan kestävän kuudesta kahdeksaan vuotta, mikäli ei tule mittavia valitusprosesseja, jotka lykkäisivät hankkeita selkeästi, Sanna Marin kertoi.

Kyseessä olisivat siis suunnitteluyhtiöt, joiden pääomistajana olisi valtio 51 prosentin omistusosuudella. Pääomituksen loppuosuus kertyisi muun muassa kuntien ja kaupunkien investoinneista, jotka voisivat jakaantua eri vuosille.

Ministeri pitää mahdollisena, että omistajuutta jaettaisiin esimerkiksi asukaslukujen mukaan.

Turun Tunnin junan kokonaiskustannusarvio on 2,4–2,8 miljardia euroa. Pääomistajana valtio investoisi hankkeen suunnittelukustannuksiin 38,5 miljoonaa euroa.

Hankkeiden toteuttamiseen on haettavissa myös EU-rahoitusta.

– Ehdimme mukaan EU:n tämän syksyn niin kutsutulle häntähakukierrokselle. Komission kanssa on käyty neuvotteluja, ja niiden mukaan on meidän on hyvin mahdollista saada suunnitteluun rahoitusta, Marin iloitsee.

Ministeri on optimistinen hankkeiden nopean toteutumisen suhteen.

– Toivomme kunnilta myönteistä vastaanottoa lähteä mukaan suunnittelemaan näitä ratoja. Toivon, että neuvottelut sujuvat hyvässä hengessä ja mahdollisimman nopeasti. Uskon, että saamme tämän kokonaisuuden ripeästi vietyä eteenpäin. Tavoitteena on, että kaikki tietävät, mihin on lähdössä mukana, Marin summaa.