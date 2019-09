Valio vetää äidimaidonkorvike-erän markkinoilta: voi olla pilaantunut

Valio poistaa myynnistä erän Valio Tuuti -äidinmaidonkorvikkeita yhden litran pakkauskoossa. Tuotteiden parasta ennen -päiväys on 3.1.2020.

Erässä epäillään tuotelaatupoikkeamaa, joka johtuu pakkauksen laatuvirheestä.

Virheellinen tuotepakkaus voi olla pullistunut, tai tuote esimerkiksi kokkareinen tai haista tai maistua pahalle. Jos lapsi on syönyt tuotetta, joka maistuu ja tuoksuu normaalilta, ja pakkaus on ollut normaali, siitä ei ole haittaa. Takaisinvedon kohteena olevia tuotteita ei kuitenkaan tule käyttää, sillä osa tuotteista on saattanut tai saattaa pilaantua. Pilaantuneen tuotteen syöminen voi aiheuttaa esimerkiksi vatsavaivoja.

Muita Tuutin pakkauseriä ja tuotekokoja voi käyttää normaalisti.

Valio pyytää kuluttajia palauttamaan virheelliset tuotteet hyvitystä varten ensisijaisesti siihen myymälään, mistä ne on ostettu. Kuluttajat voivat ottaa myös yhteyttä Valioon verkkosivujen palautelomakkeen kautta.

Valio on tiedottanut asiasta tukku- ja vähittäiskauppoja, jotka poistavat kyseisen erän tuotteet myynnistä.