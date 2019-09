Taneli Koponen

Ylimääräisen rahakorvauksen mahdollistavia karenssisopimuksia on tehty johtajien kanssa ainakin neljässä valtion yksikössä. Sopimuksia on laadittu verohallinnossa, rahoitusvakausvirastossa ja valtioneuvoston kansliassa. Aiemmin on uutisoitu Puolustusvoimien kenraalien karenssisopimuksista.

Verohallinnossa karenssisopimuksen ovat allekirjoittaneet kehitys- ja tietohallintojohtaja Jarkko Levasma, yritysverokeskuksen ylijohtaja Ari Mäkelä ja verojohtaja Johanna Waal.

Lännen Median hankkimien sopimusten perusteella verohallinnon johtajat voivat saada enimmillään puolen vuoden palkan suuruisen ylimääräisen korvauksen, mikäli he siirtyvät verohallinnosta toisiin tehtäviin. Verojohtajien kuukausipalkat vaihtelevat 7 900–9 800 euron välillä, joten kyse on jopa 60 000 euron ylimääräisestä bonuksesta.

Samalla sopimus rajoittaa kuuden kuukauden ajan siirtymistä toisen työnantajan palvelukseen, yritystoiminnan aloittamista ja hallitusammattilaisena toimimista.

Karenssisopimukset perustuvat vuonna 2017 valtion virkamieslakiin tehtyihin muutoksiin.

Karenssisopimus tulee verojohtajien osalta voimaan, mikäli verohallinto arvioi johtajien voivan hyödyntää uudessa tehtävässään esimerkiksi salassa pidettävää tai julkisuuslain rajoittamaa tietoa.

Muotoilu on mielenkiintoinen, koska julkisuuslain mukaan virkamiehet eivät saa paljastaa salassa pidettävää tietoa, vaikka virkaura olisi ohi. Virkasalaisuuden rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Aiemmin rikosoikeuden professori Matti Tolvanen arvioi Lännen Medialle karenssisopimuksiin sisältyvän eettisiä ongelmia ja piti Puolustusvoimissa tehtyjä sopimuksia erityiskohteluna. Sopimusta voi tulkita siten, että rahakorvauksen saa, kun ei paljasta salassa pidettäviä tietoja, hän totesi.

Verohallinnossa karenssisopimukset on hyväksynyt verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura. Toimitus ei tavoittanut häntä.

Verohallinnon henkilöstöpalvelupäällikkö Sari Nupponen sanoo, että karenssisopimusten tavoitteena on suojata luottamusta viranomaisiin. Sopimuksia on tehty sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on pääsy arkaluontoisimpiin tietoihin.

Verohallinnon kehitys- ja tietohallintojohtaja Jarkko Levasma katsoo, että karenssisopimuksesta on yksittäiselle virkamiehelle vain haittaa. Pitkä rajoitusaika heikentää mahdollisuuksia tulla valituksi uuteen tehtävään.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Uskon, että karenssiaikaa tai sen korvaamista tullaan soveltamaan käytännössä niin vähän, ettei asialla ole mitään yleistä rahallista merkitystä. Väärinkäytöksen mahdollisuus on käytännössä olematon, Levasma arvioi.

Hänen mukaansa pakollinen karenssisopimus rajoittaa oleellisesti virkamiehen kansalaisoikeuksia ja mahdollisuutta elannon hankkimiseen.

– Siksi katson, että löytyy vahvat perusteet ja velvoitteet karenssiajan tulojen menetyksen korvaamiseksi virkamiehelle.Uskon, että karenssin alaisiin virkatehtäviin olisi vaikeampaa saada päteviä ihmisiä, mikäli karenssiaikaa ei korvata. En tunne riittävästi kilpailukieltosopimuksien tyypillisiä ehtoja ja korvauksia voidakseni kommentoida asiaa siltä kannalta, Levasmaa kirjoittaa. Toimitus ei tavoittanut kahta muuta verohallinnon johtajaa.

Rahoitusvakausvirastossa (RVV) karenssisopimus on tehty lähes kaikkien eli yhteensä 14 asiantuntijan kanssa. Viraston tehtävänä on muun muassa estää ennalta ja hoitaa pankkikriisejä. Viraston ylijohtaja Tuija Taos sanoo, että sopimusten tarkoituksena on suojella viraston toiminnan luotettavuutta ja riippumattomuutta.

– Virastossamme virkamiehillä on hyvin laajasti pääsy salassa pidettäviin viranomaistietoihin ja pankkien liikesalaisuuksiin. Meillä työntekijät hankkivat sellaista tietoa ja osaamista, jota alalla ei yleisesti ole.

Maksetaanko virkamiehille karenssisopimuksissa siitä, että he eivät tee rikoksia?

– En missään nimessä allekirjoittaisi professorin tulkintaa. Näkisin niin, että rajoitusajalla suojellaan viranomaistoiminnan luotettavuutta, Taos sanoo.

Yhdelle RVV:sta pankkiin johtotehtäviin siirtyneelle työntekijälle on hiljattain määrätty kuuden kuukauden karenssi ja maksettu korvauksia. Myös ylijohtaja Taos on allekirjoittanut karenssisopimuksen. Se mahdollistaa enimmillään 60 000 euron suuruisen korvauksen.

Myös valtioneuvoston kansliassa (VNK:ssa) on tehty karenssisopimuksia. Viime kevään tietojen mukaan sopimukset on tehty yhden valtiosihteerin, kolmen osastopäällikön ja neljän erityisavustajan kanssa. Toimitus ei pyynnöistä huolimatta saanut VNK:sta ajantasaista tietoa tällä hetkellä voimassa olevista sopimuksista.