Minna Akimo

Jopa satojen rikosjuttujen tiedot ovat jääneet lähettämättä käräjäoikeuksilta eteenpäin niille viranomaisille, jotka vastaavat tuomioiden laittamisesta täytäntöön. Käytännössä osa käräjäoikeuksien antamista tuomioista on jo vanhentuneita. Oikeusministeriön arvion mukaan syynä voi olla tietojärjestelmävika.

– Vakavista henkirikostuomioista ei voi olla kyse koska näissä tapauksissa vastaaja on ollut vangittuna tai vangittu heti tuomion yhteydessä. Kaikki tapaukset ovat siis sellaisia, joissa vastaaja on ollut vapaana tuomion hetkellä, oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen sanoo.

Rikosten täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat tulivat ilmi oikeusrekisterikeskuksen sisäisen selvityksen yhteydessä.

– Oikeusrekisterikeskus huomasi omassa selvityksessään, että heillä oli kohdentamattomia tuloja. Kyse on sellaisista sakkomaksuista, jotka sakkoon tuomittu henkilö oli oma-aloitteisesti maksanut, vaikka maksumääräystä ei ollut vielä tullut. Sisäisessä selvityksessä tuli esille, ettei tuomioiden täytäntöönpanojärjestelmästä löytynyt perustettua näille maksuille.

Pekka Timosen mukaan oikeusministeriö sai tiedon asiasta viime viikon puolessa välissä, minkä jälkeen tapausten tarkempi selvittäminen käräjäoikeuksissa ja oikeusrekisterikeskuksessa aloitettiin.

– Käräjäoikeudet ja oikeusrekisterikeskus käsittelevät nämä asiat kiireisenä. Asioiden läpikäymiseen ei välttämä mene kauaa, mutta sen selvittäminen, miten näin on voinut käydä, voi kestää kauemmin, Timonen sanoo.

Ministeriön mukaan ongelmat ovat ilmenneet tietojärjestelmien käytössä, mutta täysin tarkkaa syytä ei vielä tiedetä. Timosen oma arvaus on, että syitä tietokatkoksiin voi olla kaksi

– Järjestelmässä on voinut olla jokin häiriö, että se hylkää jossain tilanteessa sinne syötetyt tiedot tai sitten kyseessä on käyttäjävirhe. Nämä ovat pikemminkin arvauksia, koska tässä kohden emme muuta tiedä, Timonen sanoo.

Rikostuomiojärjestelmässä auki olevat asiat ajoittuvat vuosien 2013–2019 välille, mikä tarkoittaa sitä, että osa tuomioista on vanhentunut. Esimeriksi nuorisorangaistukset vanhenevat jo kolmessa vuodessa.

– Väistämättä näin on käynyt sillä tapausten aikaväli on niin pitkä. Sakkorangaistus vanhenee viidessä vuodessa, ja vankeustuomioiden vanhenemisaika on 5-20 vuotta riippuen rangaistuksen pituudesta.

Vuosien 2013–2019 aikana ainakin 579 tuomiota on jäänyt lähettämättä käräjäoikeuksilta eteenpäin Rikosseuraamuslaitokselle ja Oikeusrekisterikeskukselle, jotka vastaavat vankeus- ja sakkorangaistusten täytäntöönpanosta.

Oikeusministeri: suhtaudun tilanteeseen vakavasti

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoo suhtautuvansa tilanteeseen äärimmäisen vakavasti.

– On selvää, että tällaista ei koskaan pitäisi päästä tapahtumaan. Olen vaatinut pikaista selvitystä tapahtuneesta ja toimenpiteistä, jotta tilanne saadaan välittömästi korjattua. Siihen saakka tämän on oltava kaikkien toimijoiden ykkösasia. Meidän kaikkien tulee voida luottaa siihen, että annettu tuomio myös pannaan täytäntöön, oikeusministeri toteaa ministeriön laittamassa tiedotteessa maanantaina.