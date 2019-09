Katri Kulmuni on monipuolinen Pohjolan tahtonainen

Anita Simola

Kun Katri Kulmuni oli alakoulussa, hän luuli, että Paavo Väyrynen on Suomen kuningas. Väyrysellä ja Kulmunilla oli kohtalonyhteys myöhemmin, kun ulkomaankauppaministerinä ollut Väyrynen soitti ja pyysi hänet avustajakseen. Väyrysen "tallin löytöjä" ovat monet muutkin keskustan tähdet Esko Ahosta, Anu Vehviläiseen ja Annika Saarikkoon.

Kulmuni voitti lauantaina keskustan puheenjohtajavaalissa Kouvolan puoluekokouksessa puolustusministeri Antti Kaikkosen äänin 1 092–829.

Kun torniolainen Kulmuni valittiin ensi kerran eduskuntaan vuonna 2015, ei häntä tunnettu Pohjois-Suomen ulkopuolella. Eipä aikaakaan, kun sirkeä nuori poliitikko keräsi huomiota.

– Lapin löytö, hänestä kuullaan, kuului kommentti eduskunnan kuppikunnasta.

Poliittinen urakehitys on ollut viime vuosina nopeaa. Kulmuni yritti kolkutella Arkadianmäen ovia vuonna 2011, mutta ei tullut valituksi. 2015 hän meni kirkkaasti läpi saaden yli 9 000 ääntä. Seuraavana vuonna Kulmuni valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi Seinäjoella.

Kulmunilla on taito sulattaa kannattajien sydämet myös kotiseutunsa ulkopuolella. Naiseus ei ole este edes vanhoillisille keskustalaisille, onhan keskustalla ollut kahdesti nainen puheenjohtajana.

Osa Kaikkosen kannattajista pitää Kulmunia liian nuorena ja kokemattomana. Kulmunin tuoreus voi olla puolueen valtti silloin, kun halutaan puhutella nuoria. Heitähän kansanliike suorastaan huutaa kannattajiksi.

Kulmunille maaseudun pienyrittäjyys on tuttua isän työn kautta. Hänen äitinsä työskentelee erityisopettajana. Lapsuudenkoti on vanha sukutila.

Kulmuni määrittelee itsensä alkiolaiseksi sosiaaliradikaaliksi. Santeri Alkion vahva ote näkyy. Kulmunin sosiaaliradikaalinen linja tulee esille esimerkiksi siinä, että väliinputoajista pitää saada kiinni.

Kulmunilla on vahvat näkemykset aluepolitiikasta. Uudessa pestissä tontti on Suomen kokoinen, ja hänen on otettava huomioon niin kaupungit kuin maaseutu. Puolueen ujuttaminen kaupunkeihin on tuhannen taalan kysymys.

Kulmunilta ei löydy luurankoja kaapista. Säröä julkisuuskuvaan syntyi, kun selvisi, että hänen puolisonsa on metsäalan lobbari Jyrki Peisa. Työ- ja elinkeinoministeriöön liittyvät tehtävät siirrettiinkin ministerinimityksen jälkeen pois Peisalta.