Keskustalle jo kolmas emäntä – Kulmuni selvin luvuin johtoon

Anita Simola

Keskusta siirtyi lauantai-iltana Kouvolassa uudelle aikakaudelle.

Uudeksi puheenjohtajaksi nousi torniolainen Katri Kulmuni Lapin vaalipiiristä. Hän peittosi vastaehdokkaansa Antti Kaikkosen luvuin äänin 1092-829.

Historian havinaa koettiin, sillä samassa kaupungissa vuonna 1964 keskusta valitsi puheenjohtajakseen Johannes Virolaisen, joka on monen tunnetun keskustalaisen oppi-isä. Hän ei kuitenkaan ole Kulmunin esikuva, vaan hän on Kerttu Saalasti, presidentti Kyösti Kallion tytär.

Historiaa tehtiin myös siinä, että Kulmuni on keskustassa jo kolmas naispuolinen puheenjohtaja.

Kulmuni kiitti tuloksen selvittyä ensin kilpakumppani Kaikkosta sekä hänen tukijoitaan. Lisää kiitosta satoi seuraavaksi luopuvalle puheenjohtaja Juha Sipilälle.

Kulmuni mainitsi heti tuoreeltaan kiitospuheessaan, että nyt alkaa työ.

– Keskusta ei voi jäädä kymmenen prosentin kannatuksen puolueeksi, vaan meidän on oltava siellä 20 prosentissa.

Vaikka puheenjohtajakisaa kuvailtiin tupailta toisensa jälkeen varsin laimeaksi, varsinainen valintapäivä sähköisti tunnelmaa kummasti. Valinnasta kehkeytyi loppumetreillä kunnon kisa. Molempien ehdokkaiden taustajoukot olivat teroittaneet kyntensä; esittelykirjaset, makeiset, syksyn omenat ja pinssit tekivät kauppansa. Kokousväkeä maaniteltiin ehdokkaiden taakse äänestykseen asti.

Käytäväkeskustelujen perusteella iso osa noin 2 000 kokousedustajasta ei ollut vielä kokoukseen tullessaan varma siitä, kumpaa äänestää. Joidenkin arvioiden mukaan jopa yksi kolmasosa väestä oli vielä kahden vaiheilla ennen ratkaisevaa kokouspäivää.

Kulmunin valinta merkitsee, että aallonpohjassa kyntävä puolue valitsi nuorekkuutta ja tuoreutta, ei niinkään kokemusta ja vakautta, jota Kaikkonen edusti.

Kulmuni on toisen kauden kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja. Kaikkonen puolestaan on ollut eduskunnassa vuodesta 2003, ja hän toimi ennen ministerikauttaan eduskuntaryhmänsä puheenjohtajana.

Uutta puheenjohtajaa odottaa tehtävä, joka on vaikea. Keskustan kannatus oli viime kevään eduskuntavaaleissa historiallisen alhainen, 13,8 prosenttia. Viimeisimmissä mielipidemittauksissa kannatus on ropissut tuostakin luvusta alaspäin. Ylen viimeinen mittaus näytti puolueelle 11,6 prosentin kannatusta.

Kulmunin valinta vie keskustaa enemmän kuin piirun verran vasemmalle ja lähemmäksi alkiolaista keskustaa, jos tulevaa aikaa verrataan Sipilän valtakauteen.

Kulmuni puhuu mielellään alkiolaisuutta lainaten, että keskusta ei ole vain vaaliorganisaatio, vaan ennen kaikkea itsekasvatusjärjestö. Tämä tarkoittaa muun muassa vastuullisuutta.

Kulmuni on 32-vuotias. Moni Kaikkosen kannattaja piti häntä liian kokemattomana. Kulmuni on kertonut tiedostavansa ikänsä ja kokemuksensa. Hän on itsekin sitä pohtinut.

Hän päätyi ehdokkaaksi, sillä puolue elää poikkeuksellista aikaa, ja silloin vaaditaan myös poikkeuksellisia keinoja. Tällä hän viittaa puolueen kannatukseen.

Kulmunin peruskauraa on aluepolitiikasta puhuminen. Puolueen elinehdon kannalta kyse on ennen kaikkea keskittämisestä ja hajauttamisesta.

Hänelle aluepolitiikka merkitsee sitä, että jokaisella on tasavertaiset lähtökohdat oppia, kasvaa ja elää missä haluaa.

Kokouspäivänä pidetyssä viimeisessä paneelissa samoin kuin kannatuspuheenvuoroissa aluepoliittinen ulottuvuus oli se teema, joka siivitti Kulmunin voittoon.

Vaikka Kaikkonen on toistuvasti kertonut olevansa keskikentän pelaaja, jonka karsinaan mahtuvat kaupungit ja maaseutu, ei hän saanut koko maan keskustaväkeä vakuuttumaan aikeistaan.

Ennen äänestystä ehdokkaat pitivät molemmat tunteisiin vetoavan oman kannatuspuheensa. Niissä kumpikin palasi lapsuus- ja nuoruusvuosiinsa. Mukana oli paljon omakohtaisia elementtejä. Sekä Kulmuni että Kaikkonen lupasivat panna itsensä likoon puheenjohtajina.

Yleinen mielipide oli, että ensimmäisenä puhuneen Kaikkosen puhe oli koskettava ja huikean hyvä. Paljon ei jäänyt jälkeen Kulmuninkaan puhe. Vaalin lopputulos kertoo, että Kulmunin puhe lapsuusajoista perunapeltoineen vetosi sittenkin paremmin kokousväkeen.

Varsin laimea kilpailu sai loppumetreillä tuulta alleen, kun tunnetut keskustapoliitikot alkoivat julkisuudessa valita leirejään. Meno äityi puoluekokouksen aattona kovaksi sananvaihdoksi, kun vanhempainvapaalla oleva, ministeriksi vuoden päästä palaava Annika Saarikko (kesk.) asettui tukemaan Kaikkosta.

Moni Kulmunin kannattaja tuohtui totaalisesti tuesta. Kipakan some-keskustelun ja mediassa olleiden kommenttien jälkeen Saarikko kertoi Ylelle, ettei hän ole ehdolla puheenjohtajaksi ensi kesänä varsinaisessa puoluekokouksessa Vantaalla.