Kokoomuksen uusi puoluesihteeri Kokko: "Kokoomuksen tulee puhua muustakin kuin talouspolitiikasta" – Akavasta lähtevä Kokko aikoo jatkaa papin töitä

Helsinki

Petteri Lindholm

Kokoomuksen uudeksi puoluesihteeriksi valittu Kristiina Kokko, 41, haluaa, että kokoomuksen viestissä kuuluu jatkossa nykyistä enemmän "hyvinvointikysymykset ja tavallisten ihmisten arjen ongelmat".

– Kokoomuksen tulee puhua muustakin kuin vahvasta ja vastuullisesta talouspolitiikasta, Kokko sanoo Lännen Medialle puoluevaltuuston kokouksessa, joka valitsi hänet juuri puoluesihteeriksi.

Kokon arvioi, että kokoomuksessa ei ole korostettu riittävästi yksittäisten ihmisten asiaa ja esimerkiksi sitä, että lapsilla on mahdollisimman tasa-arvoiset mahdollisuudet elämässään ja vanhuksilla riittävät palvelut.

Kokon valintaa yhdessä varapuheenjohtajien ja puoluevaltuuston puheenjohtajan kanssa esittänyt kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että kyse ei ole siitä, että kokoomus olisi ottamassa askeleita vasemmalle.

– Sosialisteilla ei ole yksinoikeutta puheeseen hyvinvoinnista ja ihmisten pärjäämisestä. Haluamme puhua enemmän hyvinvoinnista ja pehmeistä arvoista, mutta tarjota ratkaisuiksi kokoomuslaisia, arvopohjaltaan oikealla olevia keinoja.

Puoluesihteerin valinta oli Orpon mukaan yksimielinen. Väistyvä puoluesihteeri Janne Pesonen ehti toimia tehtävässä runsaat kolme vuotta.

Kokko aikoo olla aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija

Kokko sanoo tärkeimmiksi tehtävikseen kokoomuksen puoluejärjestön vahvistamisen ja osallistumisen puolueohjelman uudistamiseen kenttäväen kanssa.

– Oppositiokaudella puoluetoimiston rooli korostuu, kun ministeriöissä työskentelevä henkilöstö puuttuu.

Järjestöpuolella kokoomuksen on kyettävä saamaan uusia jäseniä, hankittava lisää ehdokkaita vaaleissa ja kasvatettava järjestötoiminnan laajuutta, Kokko linjaa.

Suurena apuna on kokemus Kokon nykyisestä työstä Akavan kehityspäällikkönä, jossa hän sanoo oppineensa hoitamaan jäsenistön asioita ja hankkimaan uusia jäseniä.

Järjestöasioissa Kokko korostaa lisäksi uusien viestintäkanavien parempaa hyödyntämistä.

– Kaikki modernit välineet on oltava poliittisen liikkeen käytössä ja erityisen tärkeää on, että tekemisen on kosketettava ihmisiä.

Kokko sanoo, että hän ei halua jäädä puoluesihteerinä pelkästään kulisseihin, vaan aikoo osallistua myös julkiseen keskusteluun.

Papintyöt jatkuvat

Kokko on koulutukseltaan teologi, ja hän on työskennellyt seurakuntapastorina Helsingissä.

Papin töitä hän sanoo yhä jatkavansa puoluesihteerin tehtävän ohella esimerkiksi vapaaehtoisena tuttavapiiriä koskevissa kirkollisissa menoissa.

Miten kokoomuslainen arvomaailma ja papin arvomaailma sopivat yhteen?

– Kaikkien suomalaisten puolueiden ja myös kokoomuksen tehtävänä on olla kaikkein heikoimman asialla. Haluamme tehdä yhteiskunnasta paremman ihan kaikille, Kokko vastaa.

Orpo uskoo, että Kokon pappistausta voi olla hyödyksi myös viestinnällisesti, koska uskonto on yksi kokoomuksen perinteisistä perusarvoista.

– Ei siitä ainakaan haittaa ole. Samaan aikaan Kristiina on moderni, nuori ja tulevaisuuteen katsova henkilö ja naispappi.

Orpo: Kokoomus tarvitsee muutosjohtajan

Orpo sanoi Lännen Medialle ennen puoluevaltuuston kokousta perjantaina, että kokoomus tarvitsee "muutoksen johtajaa". Kahdentoista vuoden hallituksessa olon jälkeen koittanut kokoomuksen oppositiotaival tulee Orpon mukaan hyödyntää puolueen uudistamisessa.

– Kaikkien puolueiden toimintaympäristö on muuttunut valtavaa vauhtia. Perinteinen yhdistystoiminta ei enää vedä kovin hyvin, ja osallistuminen on siirtynyt jatkuvasti enemmän verkkoon.

Puoluesihteeristä kaivataan uudistamisen lisäksi puoluejärjestön johtohahmoa ja puoluekentän innostajaa vaaleissa, Orpo sanoi.

Orpo oli itse uudistamassa kokoomusta apulaispuoluesihteerinä vuonna 2004.

– Keskiössä oli silloin ja on yhä edelleen ohjelmatyö eli puolueen pitkäaikaisempi strategia, Orpo totesi puoluesihteerin työstä.