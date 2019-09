Ekonomisti ihmettelee ministerien mikromanageerausta Postin suuntaan: "Alalla kustannuksia on vaikea saada hallintaan"

Joonas Kuikka

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki ihmettelee pääministeri Antti Rinteen (sd) ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd) intoa puuttua Postin toimintaan.

– Tavallaan ymmärrän, että kyseessä on valtionyritys, mutta olen kriittinen sen suhteen, että poliitikko lähtee mikromanageeraamaan julkisuudessa. Se vaikuttaa poliittiselta viestinnältä omien äänestäjien suuntaan, sanoo Kotamäki.

Posti ei näillä näkymin pysty suunnitellusti leikkaamaan työntekijöidensä palkkoja lukuun ottamatta ylintä johtoa, jonka palkkoja ja palkkioita on Paateron suulla vaadittu tarkasteltavaksi.

– Jos palkkakustannuksia on mahdoton saada alas, työvoimaintensiivisellä alalla kustannuksia on vaikea saada hallintaan. Automatisaatio voi parantaa kannattavuutta, ja Postilla on sitä jo ollutkin lajittelussa, Kotamäki sanoo.

Postin kannattavuus voi poliittisesta ohjauksesta kärsiä, mutta Kotamäen mukaan radikaaleihin toimenpiteisiin kuten yleispalveluvelvoitteen purkamiseen ei kannata ryhtyä.

– Jos osingot valtiolle pienenevät, sitten niin käy.

Lehtijakelun lopettamispuhe todennäköisesti ennenaikaista

Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen arvioi Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa, että Posti jakaa sanomalehtiä ainakin vuosiin 2025–2030 saakka.

Kotamäki pohtii, että Posti todennäköisesti luopuu lehtien jakelusta jossain vaiheessa, mutta Malisen kertomaa aikataulua hän pitää liian rajuna.

– Siirtymä aiheuttaisi paljon porua, toteaa Kotamäki.

Sanomalehtien jakelua Postin vetäytyminen ei lopettaisi, vaan jakelun hoitaisivat lehtiyhtiöt tai muut toimijat, kunhan kysyntää kotiin kannetulle painotuotteelle riittää.

