Korkeasaari osallistuu amurinleopardin luontoonpalautuksiin

Amurinleopardi on yksi maailman uhanalaisimmista kissapedoista. Nyt luonnon kaventuneeseen geeniperimään tuodaan monimuotoisuutta tarhattujen amurinleopardien luontoonpalaututen avulla.

Suomessa Korkeasaari kuuluu amurinleopardin lajikomiteaan. Lajikomitea osallistuu 15-vuotisen hankkeen suunnitteluun, ja luontoonpalautusten on tarkoitus alkaa Venäjällä Primorskin alueella 2021.

Amurinleopardin suojelukoordinaattori Jo Cook tulee perjantaina 6. syyskuuta Korkeasaaressa järjestettävään Kissojen yö -tapahtumaan ja edistää samalla luontoonpalautushanketta.

– Tutkimme mahdollisuutta antaa Korkeasaareen nuori amurinleopardipari, joka voisi olla yksi hankkeen tulevista kantapareista. Korkeasaarella tulee olemaan myös tärkeä rooli Venäjälle suuntautuvien eläinkuljetusten onnistumisessa, Cook toteaa suunnitelmista tiedotteessa.

Cookin hallinnoimassa eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelmassa on mukana 44 eläintarhaa. Yhteensä eläintarhoissa on 111 amurinleopardia. Eläintarhoissa alalaji on säilynyt terveempänä kuin luonnossa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Eläintarhoista etsitään nyt lisääntyviä amurinleopardipareja, jonka naaras olisi hankkeen alkaessa parhaassa lisääntymisiässä eli 4–6-vuotias. Sopivat eläimet edustavat geneettisesti keskimääräisiä tarhattuja amurinleopardeja, ja niillä on mahdollisimman vähän toisen alalajin geenejä. Lisäksi eläimille on terveyskriteerit, kertoo Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti.

Amurinleopardilla menee nyt luonnossa paremmin kuin vuosikymmeniin. Viimeinen amurinleopardien populaatio on sinnitellyt 1970-luvulta saakka ainoastaan 25–40 yksilön kokoisena, ja sukupuutto on näyttänyt väistämättömältä, mutta viimeisten viiden vuoden aikana leopardikanta on kasvanut. Uusimmissa laskennoissa Itä-Venäjän ja Kiinan raja-alueelta löydettiin 84 aikuista ja 19 nuorta leopardia.