Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa tarjolla tuhansia opiskelupaikkoja

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 4. syyskuuta ja päättyy kahta viikkoa myöhemmin keskiviikkona 18. syyskuuta. Yhteishaussa on tänä syksynä tarjolla 6 700 opiskelupaikkaa, mikä on noin 100 enemmän kuin viime syksynä.

Syksyn yhteishaussa on valittavana yhteensä noin 250 koulutusohjelmaa, joista 20 on yliopistokoulutuksia. Pääosa avoinna olevista aloituspaikoista on ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalalla. Viidesosa haun koulutuksista on ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta tai yliopistojen maisterikoulutusta. Tarjolla on pääsääntöisesti suomenkielistä koulutusta. Haussa on mukana paikkoja 21 ammattikorkeakoulusta ja kolmesta yliopistosta.

Reilu puolet aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

Tänä syksynä ammattikorkeakoulut ottavat käyttöön ensimmäistä kertaa yhteisen sähköisen valintakokeen, jonka suorituspaikan ja -ajan hakija valitsee hakulomakkeella.