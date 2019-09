IL: Somerolaisen naisen taposta vangittu on uhrin entinen poikaystävä

Poliisi tiedotti maanantaina tutkivansa 21-vuotiaan somerolaisen Milla Arosen katoamista tappona. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on viime viikolla vanginnut tapauksessa vuonna 1995 syntyneen miehen todennäköisin syin taposta epäiltynä, kertoo Ilta-Sanomat. Taposta vangittuna oleva mies on Iltalehden tietojen mukaan Arosen entinen poikaystävä. Somerolaisella miehellä on aikaisempaa rikostaustaa.

Epäillyn tapon ajankohdaksi on merkitty 8.–9.6.2019 ja tekopaikaksi Somero.

Varusmiespalveluaan suorittamassa ollut Aronen nähtiin viimeisen kerran 8. kesäkuuta kotipihallaan Somerolla.

Krp on edelleen kiinnostunut havainnoista, jotka liittyvät Milla Arosen liikkeisiin 7. kesäkuuta 2019 jälkeen. Aronen on noin 165 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Arosella on pitkät mustat hiukset ja tatuointeja. Katoamisajankohtana Aronen oli pukeutunut todennäköisesti tummiin vaatteisiin ja kenkiin, joissa on pinkkiä väriä.

Lisäksi poliisi pyytää katoamisviikonlopulta havaintoja Arosen käyttämästä autosta. Arosen auto on vuosimallin 2001 Volkswagen Golf, rekisterinumeroltaan KPJ-506.

Havaintoja pyydetään myös katoamisviikonlopulta Someron alueella liikkuneesta hopeisesta vuosimallin 2003 Volvo V70 -farmariautosta, jonka kyydissä Aronen on mahdollisesti katoamisajankohtana ollut.

Havaintoja voi toimittaa poliisille numeroon 050 456 4903 tai sähköpostitse rikosvihje.krp@poliisi.fi.

Päivitetty 3.9. klo 9.33: Lisätty Iltalehden tieto epäillyn olevan Erosen entinen poikaystävä.