Kirja: Sipilä sinetöi kohtalonsa jo keväällä 2018

Anita Simola

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on elvyttänyt Sanoma osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, edesmenneen Aatos Erkon lanseeraamat korkean tason rapuillalliset Suomen ja Ruotsin välillä. Eikä siitä kaikki, mukaan kutsutaan nyt myös Norja.

Hankkeesta kerrotaan tietokirjailija Risto Uimosen maanantaina julkaistussa Tulos tai ulos -kirjassa, joka kertoo entisen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudesta.

Perinne vuodesta 1991

Uimonen muistelee kirjassa, että Erkko näki aikoinaan paljon vaivaa edistääkseen Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä.

– Hänellä oli tapana kutsua elokuussa molempien maiden poliittista johtoa ja yritysjohtajia rapuillallisille yhtiön tiloihin. Erkko halusi näin tarjota rauhallisen miljöön luottamuksellisille keskusteluille, Uimonen kirjoittaa.

Illallisten pito alkoi vuonna 1991. Julkisuuteen niistä liikkui tietoa varsin niukasti. Vasta vuonna 1994 kansa pääsi jyvälle, että tällaisia tilaisuuksia pidettiin. Tuona vuonna uutisoitiin muun muassa presidentti Martti Ahtisaaren kaatumisesta illallisilla. Tälle väitteelle ei kuitenkaan saatu vahvistusta. Ruotsin silloista pääministeri Carl Bildtiä myöten kiiri tieto, että ilta oli sujunut normaalisti.

Illallisten pitoon tuli tauko, kun Erkko sairastui ja menehtyi vuonna 2012.

Useita illallisia

Presidentti Niinistö oli ollut Erkon vieraana valtiovarainministerinä toimiessaan. Niinistö oli Uimosen mukaan pitänyt näkemästään ja kuulemastaan.

Niinistö järjestikin ensimmäisen tilaisuuden Kultarannassa jo kesällä 2014. Seuraavana vuonna se pidettiin Helsingissä ja tuolloin mukana oli myös Sipilä.

– Presidentti kertoi viime kesäkuussa tehdyssä haastattelussa, että hän aikoo laajentaa keskustelupiiriä ja kutsua mukaan myös Norjan johtoa keskustelemaan Suomen ja Ruotsin johdon kanssa. Kolmen maan edustajien tapaamisessa on tarkoitus keskittyä turvallisuuspolitiikkaan ja jättää talous vähemmälle huomiolle, kirjailija kertoo.

Niinistö haluaa myös jatkaa entiseen tapaan illallisperinnettä Ruotsin poliittisen johdon ja yritysjohtajien kanssa. Kolmi- ja kaksikantaiset keskustelut täydentäisivät toisiaan.

Korkean tason illallisia on järjestetty Kultarannassa, Kone Oy:n kartanossa Munkkiniemessä, Ruotsin pääministerin kesäasunnolla Harpsundissa ja Herlinien kotitilalla Kirkkonummella. Antti Herlin on tätä nykyä Sanoma Oy:n pääomistaja.

Uimonen on haastatellut kirjaansa Herliniä, joka kertoo, että illallisille on kutsuttu oppositiopuolueiden edustajia ja muutamia yritysjohtajia. Näin on tehty, ettei illallisista muodostu vain kulloinkin vallassa olevien poliitikkojen sisäpiirin tilaisuuksia.