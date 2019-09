Kuka huolisi radioaktiiviset haalarit ja käsipyyhkeet? Vaarattomasti säteilevä jäte ei kelpaa polttolaitoksille, kierrätykseen eikä oikein kaatopaikoillekaan

Kierrätys- ja jätehuoltoyhtiöt eivät ota vastaan jätettä, jossa on mitattavissa oleva määrä radioaktiivisuutta. Linjaus on yhtiöiden oma, eikä johdu esimerkiksi lainsäädännöstä. Umpikuja on hankala, sillä jätteen määrä on kasvamassa roimasti.