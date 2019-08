Poliisi ottanut kiinni kolme nuorta epäiltynä Espoon katuryöstöistä

Poliisi on ottanut kiinni kolme 15–16-vuotiasta espoolaisnuorta epäiltynä Espoossa kahden viikon sisällä tehdyistä katuryöstöistä. 21.–28. elokuuta Espoon Tapiolassa ilta-aikaan tehtyjen ryöstöjen kohteina on ollut 13–16-vuotiaita nuoria. Heiltä on uhkailemalla anastettu pienehköjä summia rahaa.

Poliisi selvittää kuulusteluissa espoolaisnuorten osallisuutta tapahtumiin. Poliisi ei tiedota asiasta toistaiseksi enempää rikosten selvittämisen turvaamiseksi.