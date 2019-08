Veronpalautuksia on luvassa 4. syyskuuta 1,3 miljoonalle henkilöasiakkaalle. Palautuksia maksetaan yhteensä 1,3 miljardia euroa.

Osalle ei kolahda rahaa vielä syyskuussa, koska veronpalautuksia maksetaan asiakaskohtaisesti sitä mukaa, kun verotus valmistuu. Oman veronpalautuksensa saa yhtenä kuudesta maksupäivästä heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Lisäksi veronpalautuksen maksupäivä voi siirtyä alun perin ilmoitetusta päivästä, jos verotukseen tulee muutoksia.

Maksupäivä voi siirtyä, jos esimerkiksi asiakas korjasi esitäytettyä veroilmoitustaan tai puoliso korjasi omaa veroilmoitustaan. Verohallinto on myös voinut saada verotukseen vaikuttavia tietoja muualta tai asiakas on valikoitunut Verohallinnossa tarkempaan tarkasteluun.

Oman tilanteensa voi tarkistaa OmaVerosta. Veronpalautukset maksetaan kaikille viimeistään joulukuun alussa.

Syyskuun alussa saattaa olla tiedossa tällä kertaa myös useampia eräpäiviä, jos verotus on päättynyt heinäkuussa ja maksettavana on jäännösveroa ja kiinteistöveroa. Tällöin jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on 2. syyskuuta ja kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä 3. syyskuuta.

Jäännösveroa erääntyy syyskuussa 223 000 henkilöasiakkaalla yhteensä 130 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroa erääntyy puolestaan reilulla kahdella miljoonalla asiakkaalla lähes miljardi euroa.