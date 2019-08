Ilmastoprotesti suunnitteilla Heathrow'n lentokentälle Britanniassa – aktivistit aikovat lennättää leikkidrooneja

Lea Peuhkuri, Reuters

Brittiläiset ilmastoaktivistit aikovat häiritä leikkidrooneilla Heathrow'n lentokentän toimintaa Lontoossa 13. syyskuuta alkaen.

Protestin pelätään lisäävän matkustuskaaosta Euroopan suurimmalla lentokentällä syyskuussa. Tuolloin myös lentoyhtiö British Airwaysin lentäjät aikovat mennä lakkoon.

Aktivistien Heathrow Pause -ryhmä toivoo, että protesti estäisi joitain lentoja lähtemästä ja painostaisi maan hallitusta suurempiin päästövähennyksiin.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Ryhmä aikoo lennättää leikkidrooneja lentokentän suojavyöhykkeellä, mikä on säteeltään viisi kilometriä. Ryhmä kuitenkin sanoo, että lennokit pysyisivät lentokoneiden reittien ulkopuolella.

Drooneja ei myöskään aiota lennättää korkeammalla kuin pään korkeudella. Lisäksi lentokentälle ilmoitetaan protestista tuntia aiemmin.

– Tämä on symbolinen teko, jossa käytetään laillista porsaanreikää ja osallistujien uhrautumista. Tarkoitus on saada vedettyä huomiota vakavimpaan ja kiireellisimpään kriisiin, jonka ihmiskunta on koskaan kohdannut, ryhmä sanoo.

Heathrow Pause on lähtöisin ilmastoaktivismista tunnetusta Extinction Rebellionista, joka on järjestänyt suuria protesteja Lontoossa.

Gatwickissa lennot keskeytettiin

Heathrow'n lentokenttä sanoo, että ryhmän suunnitelma on laiton. Lentokentän mukaan se on kuitenkin varautunut suunnitelmin, jotta se voi toimia normaalisti.

– Olemme samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos vaatii toimia. Tämä on maailmanlaajuinen haaste, joka vaatii rakentavia toimia ja osallistumista. Rikoksien tekemisellä ja matkustajien häiritsemisellä on kielteisiä seurauksia, Heathrow'n tiedottaja sanoi Reutersin mukaan.

– Droonien lennättäminen viiden kilometrin säteellä lentokentästä on laitonta, koska siinä kasvavat riskit.

Viime joulukuussa droonien lennättäminen keskeytti lennot Gatwickin lentokentällä. Gatwick on Britannian toiseksi vilkkain lentokenttä Heathrow'n jälkeen.

Noin tuhat lentoa peruttiin, ja 140 000 ihmisen matka vaikeutui.

Sekä Heathrow että Gatwick ovat tilanneet sotilasjärjestelmät drooneja vastaan.