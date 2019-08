Menestystarina Suomen saaristoalueiden taivaalla – merikotkia syntyi ennätysmäärä, eikä se ole enää uhanalainen

Suomessa syntyi tänä vuonna ennätykselliset yli 550 merikotkan poikasta.

Tiedot perustuvat WWF:n merikotkatyöryhmän tekemiin laskentoihin. Kanta on kasvanut niin paljon, että WWF ei luokittele merikotkaa enää uhanalaiseksi.

WWF:n merikotkatyöryhmän vapaaehtoiset laskivat 558 poikasta. Todellisuudessa syntyneiden poikasten lukumäärä on hieman suurempi, sillä kaikkia poikasia ei löydetä.

Edellinen poikasennätys oli vuodelta 2017, jolloin työryhmä laski 502 poikasta.

– Pesivien merikotkaparien lukumäärä ei ole kasvanut viime vuosina. Se tarkoittaa, että tämän vuoden ennätyksellinen poikasmäärä johtuu hyvistä pesimäolosuhteista, WWF:n merikotkatyöryhmän seurantavastaava Heikki Lokki sanoo.

Rannikkoalueilla ja saaristossa merikotkakannan kasvu on pysähtynyt. Myös Pohjois-Suomessa kanta on vakaa. Suomenlahdella ja Etelä- ja Keski-Suomen sisämaassa paljastuu vuosittain joitakin uusia pesimäpaikkoja. Sen sijaan Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakunnista ei tunneta lainkaan merikotkan pesiä.

Janne Kari Kalannissa lenteli 17.12.2014 rengastettu merikotka.

1920-luvulla rauhoitettua siivekästä vainottiin aina 1950-luvulle saakka. Häirintää tapahtui muun muassa pesintää häiritsemällä, pesäpuita kaatamalla ja ampulla kotkia.

Pesivien lintujen lisääntymiskyky alentui ympäristömyrkkyjen vuoksi. Vuonna 1975 Suomessa syntyi neljä merikotkan poikasta.

WWF pitää merikotkaa luonnonsuojelun menestystarinana. Järjestö perusti työryhmän merikotkan pelastamiseksi vuonna 1972.

Innokkaista harrastajista ja asiantuntijoista koostuva työryhmä alkoi tehdä valistustyötä ja suojella pesäpaikkoja yhdessä maanomistajien ja viranomaisten kanssa. Talviruokinta, jonka avulla kotkille on saatu myrkytöntä ruokaa, on kenties tärkein yksittäinen toimi merikotkan pelastamisessa.

Vaikka ruokinta auttoi ja myrkyt kiellettiin, merikotkakannalla kesti kauan toipua niistä.

Poikasten määrä lähti selvään kasvuun 1980-luvulla, ja työryhmä lopetti talviruokinnan 20 vuotta sitten.

Vielä tänä päivänä kolmannes Suomen merikotkista kuolee lyijymyrkytykseen. Lyijy halvaannuttaa kotkien lihastoiminnan ja ruuansulatuskanavan, aiheuttaa anemiaa ja vie lopulta eläimen lentokyvyn.

Myrkytys aiheutuu yleensä riistalihaan jääneistä hauleista tai hajonneista ammuksista. Etenkin nuoret linnut ympäri Suomea talvehtivat Ahvenanmaalla, jossa vesilintujen haulikieltoa ei ole.

Lyijyjäämiä voi kertyä myös haaskoista, pienriistasta sekä metsään jätetyistä sisälmyksistä.

Nykyisin uhkia merikotkalle ovat muun muassa pesimän häirintä, ympäristömyrkyt ja tuulivoima. Pesinnän onnistumista heikentävät esimerkiksi metsänhoito ja puunkuljetus, loma-asutus sekä veneily, moottorikelkkailu ja mönkijällä ajaminen.

Viime vuosina käynnistyneen laajamittaisen tuulivoiman suunnittelun ja rakentamisen pelätään muodostavan uuden uhkatekijän merikotkalle. Huonosti suunnitellut ja väärin sijoitetut tuulivoimalat voivat surmata merikotkia ja autioittaa pesimäpaikkoja.

Merikotka poistettiin aiemmin tänä vuonna Suomen uhanalaisten lajien listalta ja luokiteltiin elinvoimaiseksi lajiksi.

Koska merikotka ei ole enää uhanalainen, vastuu kannan seurantaan ja suojeluun liittyvästä kenttätyöstä siirtyy Sääksisäätiölle.

Säätiön hallituksessa on jo nykyisellään merikotkatyöryhmän edustaja ja kokoonpanoa tullaan täydentämään. Metsähallitus vastaa merikotkainventoinnista Lapissa.

– Se, että merikotka luokitellaan nyt elinvoimaiseksi, on hieno palkinto niille sadoille vapaaehtoisille, jotka ovat auttaneet lajin pelastamisessa. Merikotkan pelastaminen on huikea menestystarina, ja haluan kiittää kaikkia sen suojeluun osallistuneita ihmisiä täydestä sydämestäni, WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Merikotka on yhä rauhoitettu eläin. Sille on määritelty luonnonsuojelulaissa ohjeellinen arvo, joka määräytyy sen mukaan, miten paljon lajin kannan suojeluun on käytetty resursseja. Merikotkan ohjeellinen arvo on 7 400 euroa.

– WWF:n merikotkatyöryhmän tarina on vailla vertaansa suomalaisen luonnonsuojelun historiassa. Vaikka WWF:n työ on nyt tehty, merikotkakannan seurantaa on tärkeä jatkaa. Kannan kehitystä ja merikotkan pesimämenestystä seuraamalla saadaan viranomaisten käyttöön todella arvokasta tietoa ympäristön ja Itämeren tilasta, WWF:n merikotkatyöryhmän puheenjohtaja Jouko Högmander sanoo.

Merikotkan pesintään viittaavista havainnoista pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen merikotka@wwf.fi.