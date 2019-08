Sisäministeri Ohisalo: "Yhteiskunta, jossa viranomaisiin ei luoteta, on yhteiskunta, jossa ihmiset eivät myöskään luota toisiinsa"

Yhteiskunnassa kaikki perustuu luottamukseen.

Suomalaisen yhteiskunnan arvomaailma rakennettu luottamuksesta. Luottamusta on aina pidetty itsestäänselvänä asiana. Luottamuksen kolikon toistapuolta sinisilmäisyyttä ja lapsenuskoisuutta, pidetään myöskin luottamuksen osoituksena.



On jokaisen kansalaisen omantunnon asia arvioida luottamustaan poliisiin, oikeuslaitokseen sekä julkista valtaa käyttäviin instituutioihin.



Kaikki me olemme tasa-arvoisia mutta toiset ovat tasa-arvoisempia. Millä luottamuksen mitalla, luottamusta on mahdollisuus saada tai ansaita? Vain ovatko ne jotka tasa-arvoisempia heidän on parempi mahdollisuus päästä osalliseksi luottamuksesta?



Ne jotka uskovat olevansa tasa-arvoisia pitäisikö heidän päivittää suhdettaan yhteiskunnan luottamusta mittaaviin sää ennusteihin. Luottamuksen sää ennuste tulossa pitkän ennusteen säätyyppi, jossa luottamus kääntyy epävakaaksi säätyypiksi.



Luottamus on muuttuva käsite ja luottamuksen määrä vaihtelee. Kansalaisten velvollisuus on tarkkailla luottamuksen sää ennusteita miellyttävältä mukavuusalueelta.

