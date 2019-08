Syyttäjä ei aloita esitutkintaa Helsingin Käpylässä heinäkuussa sattuneesta poliisin ampuma-aseen käytöstä. Tapauksessa poliisi ampui kuoliaaksi aseella uhkailleen miehen.

Tutkinnanjohtajana toiminut kihlakunnansyyttäjä Tarmo Tanner on päättänyt esiselvityksen perusteella, että kyseessä on ollut hätävarjelutilanne, jossa ampuma-aseen käyttö on ollut perusteltua. Asiassa ei ole syytä epäillä poliisia rikoksesta. Tiedotteen mukaan käytetty voimakeino on ollut puolustettava ja nopeassa tilanteessa lievin mahdollinen, eikä tilanteessa ole ollut mahdollisuutta toimia toisin.

Tapaus sattui lauantaina 27.7. Poliisipartio sai tällöin hätäkeskukselta tehtävän käpyläläiseen kerrostaloon, jossa olevasta asunnosta oli ilmoituksen mukaan pidemmän aikaa kuulunut miehen ja naisen riitelyä. Kun partio oli tullut paikalle ja päässyt sisälle asuntoon, asunnon olohuoneessa ollut mies oli yllättäen ottanut esiin aseen ja uhannut sillä poliisipartiota.

Mies ei ollut totellut poliisin käskyjä, eikä poliisipartio ollut saanut häntä luopumaan aseestaan. Kun mies uhkasi asella toista asunnossa olleista poliiseista, toinen ampui häntä kohti kaksi laukausta. Laukaukset osuivat miehen ylävartaloon. Paikalle hälytetystä avusta ja elvytysyrityksistä huolimatta mies kuoli tapahtumapaikalla.