Poliisien kohtaama raaka väkivalta saa sympatiaa, mutta uhat ovat lisääntyneet monessa ammatissa – Ensihoitajakin pukee jo luotiliivin

Tanja Nuotio

Ambulanssien hoitohenkilökunta pukee nykyään päälleen yhä useammin suojaliivit eli luoti- ja puukkoliivit, Suomen Ensihoitoalan Liiton puheenjohtaja Juha Hyötyläinen toteaa.

– Väkivalta ja sen uhka ovat merkittävästi lisääntyneet viime vuosina ensihoitajien työssä, hän jatkaa.

Vaikka luoti- ja puukkoliivien käyttö on lisääntynyt, ensihoitajat eivät pue niitä automaattisesti päälleen kaikkiin tehtäviin.

– Riippuu tehtäväkoodista, mutta liitto on panostanut siihen, että suojaliivien käytöstä on tietoa. Ikinä ei voida tietää, millainen se tilanne kohteessa on. Kunnioitusta ei ole meitä kohtaan enää, vaan olemme vihollisia, vaikka olemme auttajia.

Poliisien kohtaama raaka väkivalta viikonloppuna on saanut paljon sympatiaa osakseen, mutta monessa muussakin ammatissa väkivalta tai sen uhka ovat lisääntyneet.

Suomen Ensihoitoalan Liitto teki pari vuotta sitten kyselyn, johon vastasi vajaat 400 jäsentä. Sen mukaan joka neljäs oli kokenut fyysistä väkivaltaa työssään.

– Se on ollut kimppuun tai päälle käymistä tai on ollut muunlainen uhkatilanne. Tänä päivänä tilanne on ihan sama, vaikka aluekohtaisia eroja löytyy. Trendi on pysynyt, Hyötyläinen sanoo.

Ensihoitoala ja oppilaitokset ovat järjestäneet eri puolilla maata uhka- ja väkivaltakoulutuksia. Kohteeseen menoa ja turvatoimia harjoitellaan.

Palvelualojen ammattiliiton PAM:n työympäristöasiantuntija Erika Kähärä kertoo, että häiriötilanteet, joista osa on väkivaltaisia, ovat lisääntymään päin.

– Ei väkivallan uhka mitään uutta ole, mutta palveluammatissa toimiminen on raaistunut verrattuna aiempaan.

PAM edustaa muun muassa vartijoita. Kähärän mukaan iso asia on riittävä työntekijämäärä tai se, että vartiointi tehtäisiinkin parityönä.

– Viime kädessä kaikki kiteytyy siihen, että työntekijöille pitää olla riittävää perehdytystä. Ihmisten pitää tietää, mitä tehdä väkivaltatilanteissa.

Yksi iso ongelma on se, että työntekijät eivät ilmoita väkivallasta minnekään, eivät työnantajalle eivätkä liittoon.

– On sellaista tappiomielialaa, että ei sille kuitenkaan kukaan voi tai ehdi mitään tehdä, Kähärä kuvailee.

Suomen Ensihoitoalan Liitto ajaa yhdessä Suomen Palomiesliiton ja Tehyn kanssa muutosta rikoslakiin siten, että ensihoitotehtävää suorittavan henkilön pahoinpitely rinnastettaisiin virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer julkaisi kesäkuussa selvityksen, jonka mukaan vammaispalveluissa työskentelevät liiton jäsenet kokevat työssään todella paljon väkivaltaa.

Jopa 78 prosenttia kyselyyn vastanneista oli kokenut työpaikallaan väkivaltaa viimeisen 12 kuukauden aikana. SuPerin asiantuntija Saija Vähäkuopus kertoo, että vammaisten kanssa työskennellään usein asumispalveluissa.

– Väkivaltaa ei ole otettu työpaikoilla riittävän vakavasti. Työnantaja tietää, mutta asian annetaan olla, siitähän tämä kertoo.

Vähäkuopuksen mukaan vammaistyössä esiintyy väkivaltaa kolmesta syystä: Ensiksi sen vuoksi, että työntekijöissä on kova vaihtuvuus. Toiseksi työpaikoilla on paljon kouluttamattomia, joilla ei ole tutkinnon tuottamaa osaamista työhön. Kolmanneksi tekijöitä on aivan liian vähän.

