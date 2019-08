Poliisi on ottanut takaa-ajon jälkeen kiinni kaksi henkilöä, joiden epäillään liittyvän Porvoon ampumistapauksiin – Epäillyt ajoivat päin poliisiautoja

Milla Granlund

Taneli Koponen

Poliisi otti ennen yhdeksää sunnuntai-iltana kiinni kaksi henkilöä, joiden Keskusrikospoliisi epäilee liittyvän Porvoon poliisiampumisiin. Takaa-ajotilanteessakin poliisia kohti ammuttiin, kertoi poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Ylelle. Takaa-ajon yhteydessä tapahtui kalustovaurioita, kun epäillyt ampuivat poliisin ajoneuvoja kohti. Henkilövahinkoja ei ole tiedossa. Poliisi tiedottaa asiasta lisää huomisen aikana. Kiinniotot tehtiin Tampereen seudulla.

Poliisi on kello 20.36 ottanut kiinni kaksi henkilöä Tampereen seudulla puoli tuntia kestäneen takaa-ajon päätteeksi. Tilanteessa ammuttiin poliisia kohti. Keskusrikospoliisi epäilee, että kiinniotetut henkilöt liittyvät Porvoossa viime yönä tapahtuneeseen ampumatapaukseen. — Keskusrikospoliisi (@krp_poliisi) August 25, 2019

Keskusrikospoliisi kertoi takaa-ajosta Twitterissä kello 20.41.

Kahta poliisia ammuttiin hälytystehtävän yhteydessä sunnuntain vastaisena yönä Porvoon Koneistajantiellä. Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii tapauksia murhan yrityksinä. Poliisimiehistä toinen on haavoittunut vakavasti. Hengenvaaraa ei kuitenkaan ole ja hänen tilansa on vakaa. Toinen poliiseista on päässyt jo pois sairaalahoidosta.

KRP:n tiedotustilaisuudessa Vantaalla kerrottiin sunnuntaina iltapäivällä tapahtumien kulusta. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoi, että suojavarusteet saattoivat pelastaa Porvoon ampumisessa poliisien hengen tai ainakin säästivät heidät vakavilta vammoilta.

Kahta ampumisista epäiltyä miestä etsitään parhaillaan. Tiedotustilaisuudessa kerrottiin tapahtumien saaneen alkunsa, kun poliisi sai hälytystehtävän Porvoon Eestinmäen teollisuusalueelle kello 00.30 sunnuntain vastaisena yönä.

Tapahtumapaikalla poliisipartiota uhattiin lähes välittömästi aseella. Poliisit yritettiin saada luopumaan aseistaan. Poliiseja kohti avattiin tuli ja he loukkaantuivat.

Juttu päivitetty kello 21.59.