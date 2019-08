Valtionjohto matkustaa usein reittilennoilla

Daniel Wallenius

Jos vertaa Suomessa keskiviikkona vierailleeseen Venäjän presidentti Vladimir Putiniin, Suomen valtionjohdon matkustaminen on hyvin arkista.

Putin saapui Suomeen "Lentävällä Kremlillä", hänen käyttöönsä räätälöidyllä luksuskoneella. Suomen johto presidentti Sauli Niinistöä myöten matkustaa puolestaan tavallisella reittilennolla aina kun se suinkin on mahdollista.

– Ministereille pääsääntö on reittilento. Jos sellaista on mahdotonta saada, käytetään liikelentoa, mutta se on poikkeus, joka tapahtuu muutamia kertoja vuodessa, kertoo ulkoministerin diplomaattiavustaja Miia Rainne.

Sen verran luksusta kuitenkin sallitaan, että valtionjohto matkustaa bisnesluokassa. Tätä perustellaan esimerkiksi terveydellisillä syillä, sillä moni ministeri matkustaa paljon, ja bisnesluokassa on suurempi jalkatila.

Matkustaessaan suomalaiset ministerit myös kulkevat normaalisti turvatarkastuksen läpi. Helsinki-Vantaan lentoasemalla valtionjohdon on kuitenkin mahdollista päästä porttialueelle nopeutetulla menettelyllä, jos turvatarkastuksen kohdalla on paljon ruuhkaa.

– Kentällä tiedetään aina etukäteen, kun valtionjohto on lentämässä, Rainne sanoo.

Ohituskaistaa käytetään, jotta aikaa ei kuluisi jonottamiseen. Kiireisessä aikataulussa myös aika lentokentällä käytetään työskentelyyn.

– Pyrimme hoitamaan matkat nopeasti ja joustavasti, Rainne kertoo.

Matkatavarat tarkistetaan kuten tavallisiltakin matkustajilta, eikä valtionjohtoa ole vapautettu turvatarkastuksesta edes niissä poikkeustapauksissa, kun matka alkaa Helsinki-Vantaan liikelentoterminaalista.

– Sielläkin on normaali turvatarkastus, Rainne sanoo.

Valtionjohto hoitaa myös muun liikkumisen monia ulkomaisia virkaveljiään huomaamattomammin.

– Eivät he koe tarvetta korostaa omaa asemaansa ja liikkua näyttävästi isolla seurueella väkijoukon halki. Heillä on sellainen suomalainen tapa matkustaa, Rainne sanoo.

Valtionjohto liikkuu monesti myös ulkomailla normaalien lentomatkustajien joukossa, joskin siellä poikkeusjärjestelyitä on enemmän.

Jos matkaan kuuluu välilasku, valtionjohto kuljetetaan useimmiten suoraan koneesta koneeseen.

– Lähinnä tässä on kyse ajan säästämisestä, Rainne sanoo.

Joissain maissa suoraa koneesta noutoa ja vip-palveluja käytetään myös turvallisuussyistä, mutta niiden käyttö on aina tapauskohtaista.

Oma lukunsa ovat maat, joissa valtiovieraan erityiskohtelu vain yksinkertaisesti kuuluu osaksi vierailuja.

– Joissakin maissa vastaanottajavaltion protokolla on sellainen, että siellä oltaisiin todella hämmästyneitä, jos palvelua ei otettaisi vastaan.