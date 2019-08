Maailmalta avuntarjouksia ja mielenosoituksia – Bolsonaro lähettää armeijan sammutustöihin ja syyttää Amazonin paloista säätilaa, mutta mitä tekee G7?

Reuters

Useiden maiden johtajat ovat tarjonneet Brasilialle apua Amazonin alueen metsäpalojen sammuttamiseen. Samaan aikaan eri puolilla maailmaa on järjestetty mielenosoituksia presidentti Jair Bolsonaroa vastaan.

Avuntarjoajiin kuuluvat muun muassa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sekä Britannian pääministeri Boris Johnson.

– Suhteemme on vahva, ehkä vahvempi kuin koskaan. Kerroin hänelle (Bolsonarolle), että jos Yhdysvallat voi auttaa Amazonin sademetsäpaloissa, olemme valmiita auttamaan, Trump tviittasi.

Mielenosoituksia on järjestetty useiden brasilialaiskaupunkien lisäksi muun muassa Kanadassa, Britanniassa, Ranskassa ja Hollannissa. Ulkomailla mielenilmauksia on pidetty erityisesti Brasilian suurlähetystöjen edustoilla.

Sademetsän pelastamisen ohella mielenosoittajat ovat puolustaneet Amazonin alkuperäiskansoja.

Presidentti Bolsonaro puolestaan syytti paloista poikkeuksellista kuivuutta sekä väitti, että paloista levitetään valheellista tietoa maan ulkopuolella.

– Metsäpaloja on kaikkialla maailmassa, eikä tätä voi käyttää syynä mahdollisiin kansainvälisiin pakotteisiin, hän totesi brittiläisen Guardianin mukaan.

– Meidän on annettava väestölle mahdollisuus kehitykseen, ja hallitukseni työskentelee sen puolesta.

Toisaalta Bolsonaron reaktiot kertovat, että tilanteen vakavuus on noteerattu.

Presidentti ilmoitti lähettävänsä asevoimat avuksi sammutustöihin. Lisäksi hän viittasi palojen kohdalla ympäristörikoksiin, joihin hallituksella on nollatoleranssi.

Kansainvälisten reaktioiden vuoksi Brasilia lähetti myös maassaan sijaitseviin suurlähetystöihin 12-sivuisen tiedotteen, jossa puolustettiin hallituksen ympäristölinjauksia.

Maailmalla odotetaan kiinnostuneena lauantaina alkavaa G7-maiden kokousta myös Amazon-kriisin vuoksi.

Ranskan presidentti Macron kutsuu tilannetta kansanmurhaan viitaten ekomurhaksi ja on edellyttänyt, että tilanne otetaan kokouksessa esille. Myös Britannian Johnson on ilmoittanut, että tilannetta on käsiteltävä G7-maiden tapaamisessa.

Eri puolilla maailmaa on vaadittu erilaisia talouspakotteita presidentti Bolsonaron hallituksen painostamiseksi.

EU:n ja Etelä-Amerikan maiden valmiiksi neuvottelema Mercosur-sopimus on yksi mahdollinen kohde. Ainakin Ranska ja Irlanti ovat ilmoittaneet nyt vastustavansa sopimusta viimeaikaisten tapahtumien vuoksi.