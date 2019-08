Kelan valtuuston puheenjohtajaksi perussuomalaisten Riikka Slunga-Poutsalo

Kelan valtuusto on valinnut järjestäytymiskokouksessaan valtuuston puheenjohtajaksi Riikka Slunga-Poutsalon (ps). Varapuheenjohtajaksi valittiin Ilmari Nurminen (sd) ja sihteeriksi Leena Uikkanen Kelasta.

Eduskunta valitsee Kelan valtuustoon 12 henkilöä. Nyt valituista valtuutetuista 7 on uusia. Valtuuston tehtävänä on valvoa Kelan hallintoa ja toimintaa. Valtuusto valitsee Kelan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi valtuusto vahvistaa Kelan tilinpäätöksen ja myöntää hallitukselle vastuuvapauden. Valtuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

– Seuraavan neljän vuoden aikana tavoitteena on selkeyttää Kelan roolia sosiaaliturvan kehittäjänä ja toimeenpanijana. Jokaisen etuuden ja numeron takana on ihminen, joka pitää kohdata yksilönä. Jo syksyn aikana tehtävämme on valmistella uuden pääjohtajan rekrytointi ja valita Kelalle hallitus, Slunga-Poutsalo sanoo Kelan tiedotteessa.

