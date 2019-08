Ilta-Sanomien tiedot: Jyrki Katainen on nousemassa Sitran johtoon – saa parempaa palkkaa kuin pääministeri

Kyl mää olen niim bal kauhiast hämmästyny !

Mitenkä voidaan edes ajatella, saatikka vielä toteuttaa, Kataisen nimitys Sitran yliasiamieheksi. Totaaliset epäonnistumiset puoluejohtajana, pääministerinä ja komissaarina.



Millä " harteilla " hän luulee hallinnoivansa Sitran 800:n miljoonan varallisuutta ? Ei politiikka ihan kaikkeen sentään pätevöitä. Ja muistellaanpa vielä Kataisen omapäistä ratkaisua tilata " kaveriltaan " Himaselta 700 000 maksanut tulevaisuustutkimus, mikä oli täysin fiasko. Ei osoita minkäänlaista harkintakykyä.



Ainakin lehtitietojen mukaan hakijana on turkulainen professori Wilenius, jonka professuuri on juuri Sitran toimenkuvaan liittyvä tulevaisuudentutkimus. Jo tämän seikan ja lisäksi koulutuksensa ja elämänkokemuksensa puolesta hän " hakkaa " Kataisen mennen tullen.



Aina, kun politiikkaa sotketaan asioihin, joihin se ei kuulu, tulee pelkästään " sutta ja sekundaa ", eli, Kataisen nimitys " haiskahtaa " poliittiselta korruptiolta.



Sitran varallisuus on veronmaksajilta kerättyä omaisuutta, eikä sitä voi luovuttaa poliitikkojen " mellastuskentäksi ".





