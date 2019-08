HS: Fonectalla laaja tietovuoto – tavallisella käyttäjätunnuksella ollut saatavilla ainakin 150 000 ihmisen henkilötiedot

Yrityksille ja järjestöille tarkoitetussa Fonectan Kohdistamiskone B2C -palvelusta on löytynyt merkittävä tietovuoto, kertoo Helsingin Sanomat.

Palvelusta on ollut saatavilla tavallisella asiakaskäyttäjätunnuksella satojen järjestöjen ja yritysten rekisteritietoja.

Monet tiedostoista on ollut mahdollista ladata helposti luettavissa olevina Excel-tiedostoina. Rekistereissä on ollut yksityiskohtaisia ja arkaluontoisia henkilötietoja. Palvelusta on ollut saatavilla ainakin yhden ammattiopiston yli 150 000 nykyisen ja entisen opiskelijan tietoja.

Ongelman oli havainnut Suomen Shakkiliiton toiminnanjohtaja Marko Tauriainen. Tauriainen kertoi Helsingin Sanomille etsineensä palvelusta listaa liiton jäsenistä ja päässeensä omilla tunnuksillaan käsiksi satoihin muihin rekistereihin.

Fonectan Helsingin Sanomille kertoman tiedon mukaan tietovuoto on rajoittunut yhteen palvelun käyttäjätunnukseen. Yhtiö selvittää parhaillaan tapahtuneen syytä. Tietosuojavaltuutetulle on tehty tapauksesta kolme toisistaan poikkeavaa ilmoitusta.