Suomen perustulokokeilu mukaan innovaatiokilpailuun

Edellisellä hallituskaudella toteutettu perustulokokeilu on mukana eurooppalaisessa Innovation in Politics -kilpailussa. Kilpailun tavoitteena on edistää demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja.

Vuosina 2017–2018 toteutetun kokeilun tarkoituksena oli selvittää mahdollisuuksia muuttaa sosiaaliturvaa niin, että se vastaisi paremmin työelämän muutoksiin. Samalla sosiaaliturva haluttiin muuttaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi sekä vähentää byrokratiaa ja yksinkertaistaa etuusjärjestelmää.

Perustulokokeilulla ei ollut ensimmäisenä vuotenaan vaikutuksia työllisyyteen. Arvioinnin lopulliset tulokset saadaan vuoden 2020 keväällä.

Innovation in Politics Awards -kilpailussa palkitaan innovatiivisia yhteiskunnallisia hankkeita kahdeksassa kategoriassa: elämän laatu, vapaus, hyvinvointi, ekologisuus, sivistys, demokratia, ihmisoikeudet ja yhteisöllisyys.

Viime vuonna Innovation in Politics -kilpailuun ilmoitettiin noin 600 hanketta ja projektia koko Euroopan neuvoston alueelta.