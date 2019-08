Analyysi: Putin sysäsi asevarustelun yksin amerikkalaisten syyksi – eurooppalaisten huoli venäläisten kansalaisoikeuksista ei saa vastakaikua

Hyvä uutinen on, että Suomi ja Venäjä tekevät hyödyllistä ympäristöyhteistyötä, eikä suhteista presidentti Niinistön sanoin löydetty ongelmia. Huono uutinen on, että Putin käytti Helsinkiä asemapaikkana lähettääkseen verhottuja vastakkainasettelun viestejä länteen. Euroopan huoli ihmisoikeuksista ei paljon paina, ja asevarustelu on täysin amerikkalaisten vika.