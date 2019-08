Mitä Arkangelissa oikein tapahtui? Näin Venäjän presidentti vastasi Lännen Median kysymykseen

Helsinki

Markku Uhari

Venäjän Arkangelissa tässä kuussa tapahtunut räjähdysonnettomuus liittyi uuden asejärjestelmän kehittämiseen, sanoi presidentti Vladimir Putin tiedotustilaisuudessa Helsingissä keskiviikkona.

Lännen Media kysyi Venäjän presidentiltä Arkangelin räjähdysonnettomuudesta. Elokuussa Venäjällä tapahtui onnettomuus, josta maan viralliset tiedotuskanavat tiedottivat niukasti mutta jossa kuoli ainakin viisi ihmistä.

Valtion atomiyhtiö Rosatom on kertonut, että Arkangelissa räjähti moottori, joka käytti isotooppivoimanlähdettä.

Kansainvälinen yhteisö on epäillyt, että onnettomuuteen liittyi ydinvoimaa käyttävä ase- tai ohjusjärjestelmä. Räjähdyksen jälkeen alueella mitattiin kohonneita säteilylukemia.

Suomessa ei kohonneita lukemia ole mitattu.

Lännen Median päätoimittajan Matti Posion muotoilema kysymys kuului sanatarkasti näin:

Venäjä on sotilaallinen suurvalta, kuten presidentti Niinistö eilen totesi. Suurvalloilla on vastuunsa turvallisuudesta. Suomessa kansalaisissa ovat huolta aiheuttaneet tapahtumat Arkangelin alueella, alle 500 kilometrin päässä rajaltamme. Mitä Arkangelissa tapahtui? Miten turvaatte sen, että vastaavat onnettomuustilanteet eivät aiheuta vaaraa suomalaisille? Pitäisikö Suomen ja Venäjän parantaa tiedonkulkua maiden välillä, ei ainoastaan siviilipuolien ydinvoimaloiden turvallisuuden vaan myös, kun onnettomuus tapahtuu suljetulla sotilasalueella?

Presidentti Putinin sanatarkka vastaus kuului näin:

– Olen jo sanonut, että emme salaile mitään. Vienanmerellä tapahtunut on tragedia, emmekä salaile sitä, että menehtyneet ihmiset olivat valmistelemassa uutta asejärjestelmää. Syystä, miksi joudumme valmistelemaan uutta asejärjestelmää, olemme jo äsken puhuneet. Olen juuri äsken vastannut, että meidän täytyi vastata meidän amerikkalaisten partnerimme vastaavaan eleeseen. Mitä tulee informaation vaihtoon, tämä on jo tehty, koska nykylaitteet voivat mitata säteilyä pitkältä etäisyydeltä, eikä mitään jyrkkää säteilytason nousua ole havaittu. Riippumattomat lähteet ovat sen vahvistaneet. Sekä sotilas- että siviiliasiantuntijat työskentelevät tällä hetkellä tragedian tapahtumapaikalla. Varmasti ymmärrätte, että kun kyseessä on sotilashanke, tiedonsaantia koskevat tietyt rajoitukset. Mutta olen samaa mieltä kanssanne siitä, että jos asia koskisi informaation vaihdon parantamista, niin se kannattaa tehdä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Lue myös:

Putin uhosi Helsingissä amerikkalaisten ohjuskokeen vuoksi: "Venäjän turvallisuus tulee olemaan taattu"

Tunnettu venäläistoimittaja on erikoistunut presidenttiin – "Olen saanut kokemuksia monen elämän edestä Putinin matkassa"

"Tänä päivänä tarvitsemme onnistuneita vierailuja" – Putin ja Niinistö kohtasivat kasvotusten Presidentinlinnassa

Analyysi: Suomi laittaa sormensa kolmannen suurvallan valtimolle – Niinistö ei kiistä Venäjän mahtia, Putinin kanssa ei tabuja

Helsingissä järjestetään Putinin vastainen mielenosoitus keskiviikkona