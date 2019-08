Syksyllä on hyvä muistaa, että osa sienistä on myrkyllisiä ja vaarallisia koirille. Osa sienistä on niin myrkyllisiä, että pelkkä sienen nuoleminen voi riittää aiheuttamaan myrkytyksen oireita. Muutamat sienilajit ovat niin myrkyllisiä, että voivat johtaa koiran menehtymiseen. Muun muassa suippumyrkkyseitikin aiheuttamat myrkytysoireet voivat näkyä vasta usean päivän kuluttua sienen syömisestä, ja tällöin munuaisvaurio voi olla jo niin vakava, että koira menehtyy. Tavallisimpia myrkytyksen oireita ovat oksentelu ja ripuli.

Koiralle vaarallisia myrkkysieniä Suomessa ovat punakärpässieni, ruskokärpässieni, pantterikärpässieni, valkoinen kärpässieni, kavalakärpässieni, suippumyrkkyseitikki ja korvasieni. Hyvä perussääntö on, että mikäli sieni on ihmiselle myrkyllinen, se on myös koiralle myrkyllinen.

– Etenkin pentujen kanssa tulee olla luonnossa liikkuessa tarkkana, koska pennut nappaavat usein suuhunsa maasta miltei kaiken mitä kohdalle osuu. Pennulle on hyvä opettaa jo pienenä käsky ”jätä”. Mikäli pentu kuitenkin onnistuu syömään jotain sopimatonta, kuten myrkyllistä sientä, on syytä ottaa yhteyttä eläinlääkäriin, neuvoo Agria Eläinvakuutuksen maajohtaja Anna Linder tiedotteessa.

Mukaan eläinlääkäriin on hyvä ottaa myrkytyksen aiheuttanut sieni tai kuva siitä.