OKM tarjoaa avustusta lasten sometaitojen opetukseen – tavoitteena ehkäistä houkuttelua ja hyväksikäyttöä internetissä

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa haun, jossa koulujen on mahdollista saada valtion erityisavustusta lasten ja nuorten mediataitojen kehittämiseksi houkuttelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn.

Avustuksella tuetaan toimintaa, jossa lapsia ja nuoria ohjataan toimimaan turvallisesti ja tiedostavasti, omat oikeudet ymmärtäen sosiaalisessa mediassa.

Valtionavustuksen avulla tuetaan opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata ensisijaisesti opettajia, koulunkäyntiavustajia ja kuraattoreita.

Tarkoituksena on kehittää opetusta niin, että oppilaat osaavat käyttää erilaisia tieto- ja viestintäteknologioita, tutkia eri palveluiden käyttösääntöjä ja yksityisyysasetuksia.

Lisäksi halutaan varmistaa, että oppilas tietää keihin ja miten koulussa voi ottaa yhteyttä, jos hän kokee kohdanneensa sosiaalisessa mediassa jotain ikävää, pelottavaa tai häiritsevää.

– Verkossa tapahtuva houkuttelu ja hyväksikäyttö on huolestuttava ilmiö, johon on tartuttava päättäväisesti. Meidän aikuisten tehtävä on tarjota lapsille ja nuorille riittävästi tukea ja tietoa, jotta he voivat toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa, opetusministeri Li Andersson (vas) sanoo.

Enintään miljoonan euron avustus myönnetään opetuksen järjestäjälle käytettäväksi kouluihin ja koulujen toiminta-alueilla toimiviin päiväkotien esiopetusryhmiin.