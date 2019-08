Sairaalaluvat ovat olleet jäissä riitaisessa Itä-Suomessa, mutta nyt häämöttää sopu – Keskittämisasetus on tehnyt kipeää osassa maata

Tanja Nuotio

Leikkausten järjestämistä koskeva keskittämisasetus on ollut osassa Suomea niin vaikea pala niellä, että sosiaali- ja terveysministeriö ei tällä hetkellä käsittele lainkaan Itä-Suomen sairaalainvestointien lupia.

– Käsittelemme rakennushankkeiden lupia vasta sitten, kun meille toimitetaan lainmukainen keskittämisen järjestämissuunnitelma, ministeriön ylijohtaja Tuija Kumpulainen kertoo Lännen Medialle.

Ministeriön ja lupa- ja valvontavirasto Valviran mukaan Kuopion ja Oulun yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla ei ole noudatettu keskittämisasetusta yli vuoteen, minkä ajan niissä on ollut laiton tilanne. Itä-Suomen sairaalarakennushankkeet ovat olleet jäissä keväästä saakka.

Keskittämisasetus toi reilu vuosi sitten uudet lukumäärärajat useisiin kirurgisiin toimenpiteisiin, kuten tekonivel-, selkä- ja syöpäkirurgiaan. Asetuksella haetaan laatua keskittämällä leikkauksia tiettyihin sairaaloihin. Keskittämistä on vastustettu eri puolilla maata.

Itä-Suomen tilanne on Kumpulaisen mukaan ollut kaikkein hankalin, koska siellä ei ole järjestämissopimusta ja ilmapiiri on kuulostanut riitaisalta.

Nyt Itä-Suomessa on kuitenkin löydetty sopu. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen kertoi tiistaina, että laaja yhteisymmärrys leikkausten keskittämisestä on saavutettu kaikissa Itä-Suomen sairaanhoitopiireissä.

Sovun takana ovat sekä sairaanhoitopiirien johto että hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat.

– Ratkaisu noudattaa pääasiassa kiertävää tiimimallia. Asia lähtee eteenpäin kaikissa sairaanhoitopiireissä, Kinnunen sanoo.

Ministeriö ei ole vielä sopimusta nähnyt. Tuija Kumpulaisen mukaan ensin on selvitettävä, miten leikkausten uusi tiimimalli on suunniteltu ja onko se lainmukainen. Siihen asti sairaalainvestointilupia ei käsitellä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan syöpäleikkaussovusta on kertonut myös Keskisuomalainen.

Valtio voisi puuttua tilanteeseen ja ottaa vastuulleen kiistanalaisten leikkausten järjestämisen Itä-Suomessa.

– Näin ei ole tiettävästi koskaan tehty. Keskustelua asiasta kuitenkin käydään ministeriössä yhdessä Valviran kanssa, Kumpulainen sanoo.

Tilanteeseen puuttuminen edellyttäisi poliittisen päätöksen. Kumpulainen uskoo, että siihen on vielä matkaa.

– Ei ole aluepoliittisesti helppoa lähteä sanomaan, että kun ette tee itse, niin me teemme sen.

Valvira on ehtinyt antaa useita korjauskehotuksia. Valviran johtaja Tarja Holi sanoo, että seuraavaksi tutkitaan joulukuussa, onko toimintaa muutettu.

– Pienessä maassa joitakin toimintoja on pakko keskittää potilasturvallisuuden kannalta, Holi painottaa.

Lainvastainen tilanne on ollut myös Pohjois-Suomessa, jossa on kesällä saatu sairaanhoitopiirien sopimus, jota pitäisi vain toteuttaa. Itä-Suomessa on hiertänyt ministeriön mukaan moni asia.

– Siellä on Mikkelin ja Savonlinnan väliset ristiriidat, ja Jyväskylän ja Kuopion väliset ristiriidat, missä joitakin syöpiä ja isoja toimenpiteitä tehdään. Sitten on harvinaisia syöpiä, joita pitäisi keskittää yhteen, mutta joita yhä tehdään useassa paikassa, Kumpulainen toteaa.