Helsingin poliisi siirsi poliitikkojen paritusjuttua penkoneen poliisin toiseen tehtävään – rikoskomisariolta vietiin tehtävä talousrikosyksikön johdossa

Taneli Koponen

Helsingin poliisi on muuttanut poliitikkojen vanhan paritusjutun epäselvyyksiä penkoneen rikoskomisario Kari Lintilän työtehtäviä. Lintilä on siirretty Helsingin poliisilaitoksen oikeusyksikköön, jossa hänen esimiehenään on poliisilakimies Kari Rauramaa. Aiemmin Lintilä on toiminut talousrikosyksikön tutkinnanjohtajana.

Lintilää syytettiin keväällä Helsingin käräjäoikeudessa virkarikoksista ja kunnianloukkauksesta. Tapauksessa oli kyse siitä, että Lintilä olisi penkonut laittomasti poliitikkoihin liittyvän vanhan paritusjutun epäselvyyksiä ja loukannut kokoomuspoliitikon kunniaa. Syytteet hylättiin.

Lintilä palasi elokuussa töihin Helsingin poliisilaitokselle. Laitoksen johto päätti siirtää hänet toisiin tehtäviin virkamiesoikeudellisen kuulemisen jälkeen.

Toimituksen tavoittama rikoskomisario Lintilä kertoo, että toistaiseksi hänelle ei ole annettu oikeusyksikössä työtehtäviä. Hänelle ei ole myöskään enää yhtään alaista. Aiemmin Lintilä työskenteli talousrikosyksikössä tutkinnanjohtajana ja hänellä oli noin kymmenen alaista yhdessä toisen tutkinnanjohtajan kanssa.

– Minut on sijoitettu tehtäväkiertoon oikeudelliseen yksikköön omalla rikoskomisarion viralla ja palkalla. En ole tutkinnan kanssa missään tekemisissä oikeusyksikössä, Lintilä toteaa ja kertoo, että hän olisi halunnut palata vanhaan tehtäväänsä talousrikostorjuntayksikköön. Hän sanoo tuoneensa toiveensa esiin myös poliisipäällikön suorittaman kuulemisen yhteydessä

"En tiedä yksityiskohtaisia sisältöjä tiedä"

Tilanteen tekee erikoiseksi se, että oikeusyksikössä Lintilän esimiehenä toimiva poliisilakimies Kari Rauramaa on ollut aiemmin päättämässä Lintilän pidättämisestä virasta. Lintilä on valittanut virastapidättämispäätöksistä. Valitusten käsittely on yhä kesken Helsingin Hallinto-oikeudessa.

Millaisia rikoskomisario Kari Lintilän uudet tehtävät ovat, Helsingin poliisilaitoksen apulaisjohtaja Heikki Kopperoinen?

– En tiedä yksityiskohtaisia sisältöjä tiedä. Vähän riippuu siitä, millaisia asioita meille tulee.

Miksi Lintilä ei voi palata vanhoihin tehtäviin?

– Meidän kuulemispäätöksessämme näkyvät syyt. Me arvioimme virkamiehen käytöstä ja käyttäytymistä. Mikä on antanut aiheen siihen, että on tällaiseen tilanteeseen jouduttu.

Onko hänen käytöksessään ollut huomautettavaa?

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Tässä arvioitiin hänen menettelyjään, että mikä käsitys poliisilaitoksella on ja mikä toisaalta hänellä on. Tästä häntä on sitten vähän huomautettu, että mitä pidetään oikeana menettelynä. Tämä ilmenee kuulemispapereista.

Kopperoinen korostaa, että asiassa on ollut epäilys, onko Lintilä luovuttanut salaista tai muuta materiaalia ulkopuolisille.

Kaikki syytteet kuitenkin hylättiin käräjäoikeudessa?

– Käräjäoikeus ratkaisi näin.

Kunnioitatko käräjäoikeuden ratkaisua?

– Ilman muuta täällä kunnioitetaan aina oikeuden ratkaisua.

Onko Kari Lintilä syytön?

– Tuomioistuin on todennut, että hän on syytön. Asia on sillä selvä.

Viittaat kuitenkin siihen, että on epäily tietovuodoista?

– Virkamiesoikeudellisessa menettelyssä ei oteta mitään kantaa käräjäoikeuden ratkaisuun. Siinä käsitellään sitä, onko virkamies käyttäytynyt siten kuin hänen virkaansa kuuluu ja onko hän muutoin menetellyt siten kuin kuuluu.

"Ei pidä paikkaansa"

Lintilä sanoo pitävänsä Kopperoisen väitettä huomautuksesta loukkaavana.

– Tuo ei pidä paikkaansa. Minua ei ole virkamiesoikeudellisen kuulemisen yhteydessä huomautettu, ei edes vähän, kuten Kopperoinen on asian ilmaissut, hän toteaa.

Lintilän mukaan 13. elokuuta laaditussa välipäätöksessä ei ole mainintaa mistään huomautuksesta.

– Minulta on tiedusteltu tiettyjä asioita ja olen antanut niihin tarkan selvityksen, mikä selvitys ymmärtääkseni oli riittävä, eikä estettä töihin palaamiselle ollut.

– Helsingin poliisilaitos ei ole koko virkaurani aikana tätä meneillään olevaa prosessia lukuunottamatta käynnistänyt minua kohtaan mitään, ei hallinnollista prosessia tai rikosprosessia, hän sanoo.

Lintilän mukaan yli 42 vuotta kestäneen virkauran aikana hänen toiminnastaan ei ole tehty kenenkään toimesta edes yhtään kantelua.

– Olen hoitanut virkaani niin kuin sitä kuuluu hoitaa, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Olen saanut kiitosta työstäni ja minua on palkittu ja ansiomerkeillä muistettu (muilla tavoin), Lintilä sanoo.

Helsingin käräjäoikeuden antama tuomio ei ole vielä lainvoimainen.