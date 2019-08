KHO korotti bussikartellin seuraamusmaksuja

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on määrännyt tänään tiistaina annetulla päätöksellään lähes yhdeksän miljoonan euron seuraamusmaksut bussikartelliasiassa. KHO:n mukaan osapuolet estivät suunnitelmallisesti bussimarkkinoiden avautumista kilpailulle ja kartellista on aiheutunut haittaa kuluttajille.

Tammikuussa 2016 Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) teki markkinaoikeudelle esityksen yhteensä yli 30 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämiseksi kartellissa mukana olleille linja-autoyhtiöille, Linja-autoliitolle ja Matkahuollolle.

KKV:n mukaan yritykset yrittivät yhteisymmärryksessä estää markkinoiden avautumista ja uusien kilpailijoiden pääsyä markkinoille. Kartellin osapuolet sulkivat uudet reittiliikennelupavuorot Matkahuollon aikataulu- ja lipunmyyntipalvelujen sekä pakettien kuljetuspalvelujen ulkopuolelle.

Joulukuussa 2017 Markkinaoikeus katsoi, että mainitut osapuolet olivat syyllistyneet kartelliin ja määräsi niistä jokaisen maksamaan seuraamusmaksuna 100 000 euroa kielletystä kilpailun rajoittamisesta. KKV puolestaan ei tyytynyt summiin, vaan valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Nyt KHO päätti, että kilpailunrikkomuksella on suunnitelmallisesti estetty ja viivästetty bussimarkkinoiden avautumista kilpailulle, ja että menettely on ollut erityisen haitallinen ja vakava rikkomus.

KHO määräsi seuraamusmaksuja yhteensä 8,9 miljoonaa euroa.

KKV pitää tärkeänä, että Suomeen saataisiin sakkosuuntaviivat.

Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että korkein hallinto-oikeus on korottanut seuraamusmaksuja ja todennut vakavan, pitkäkestoisen kilpailunrajoituksen. Päätös osoittaa kuitenkin myös, että lainsäädäntö ei vielä tällä hetkellä mahdollista riittävän korkeaa seuraamusmaksutasoa suhteessa kartellien vahingollisuuteen eikä se ehkäise kartelleja riittävästi. Suomeen olisi syytä saada komissiollakin käytössä olevat sakkosuuntaviivat, jotka asettaisivat seuraamusmaksutason riittävän korkealle tasolle. Kartellit ovat aina erittäin vahingollisia kuluttajille ja kansantaloudelle. Kiinnijäämisriskin ja sakkotason on oltava niin korkeita, että kartellitoimintaan ei kannata ryhtyä, sanoo KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo tiedotteessa.

Matkahuollon tiedotteessa kerrotaan, että yhtiö on yllättynyt päätöksestä, koska se katsoo toimineensa kulloinkin voimassa olleiden lakien ja ohjeiden mukaisesti ja noudattaneensa viranomaisten ohjeita lain tulkinnasta sitä mukaa, kun niitä on yhtiölle annettu.

– Ratkaisusta ja seuraamusmaksusta huolimatta olemme huojentuneita, että oikeusprosessi on saatu päätökseen ja pystymme jälleen täysillä keskittymään liiketoimintaan. Matkahuolto on perustettu palvelemaan joukkoliikenteen matkustajia, paketin lähettäjiä ja vastaanottajia ja liikennöitsijöitä. Yhtiö on läpikäymässä ennennäkemätöntä uudistusta. Sekä matka- että pakettipalveluita kehitetään kiivaasti ja esimerkiksi niin matkustajien kuin pakettiasiakkaiden käyttöön ollaan lanseeraamassa lukuisia asiakaskokemusta parantavia, digitaalisia palveluita, jotka tulevat olemaan globaalistikin kärkitasoa, toteaa Matkahuollon toimitusjohtaja Janne Jakola tiedotteessa.