Kiista koulutusrahojen jaksotuksesta jää riiheen

Anita Simola

Rahaa ropisee korkeakouluille, mutta missä ajassa? Siitä on sukeutunut riidanpoikanen keskustan sisällä.

Uutena tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rinä aloittanut Han­na Ko­so­nen (kesk) katsoo, että hallitusneuvotteluissa sovittu ­60 miljoonan euron lisäpotti koulutukseen pitäisi saada kokonaisuudessaan jo ensi vuoden budjettiin.

Rahaministeriössä puhutaan porrastuksesta.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa lukee, että yliopistoille olisi luvassa kymmenen miljoonaa euroa ja ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa uutta rahaa ensi vuonna.

– Niin kuin näkyy, emme me tästä asiasta tappelemaan ole käyneet, valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) naurahtaa.

Lintilä ja Kosonen istuvat sulassa sovussa kahvipöydässä keskustan ministeriryhmän ja työvaliokuntien kokouksessa Iisalmessa.

– Esityksemme lähtee siitä, että se täyttää sen, mitä hallitusohjelmassa on. Vuonna 2023 me olemme tasolla, jossa yliopistoille on annettu 40 miljoonaa ja ammattikorkeakouluille 20 miljoonaa euroa. Kyse on jaksottamisesta, Lintilä korostaa.

Näkemyseroja puidaan ensin kahdenvälisissä neuvotteluissa. Lopullisesti rahoituksesta ja mahdollisesta jaksottamisesta päätetään syyskuun budjettiriihessä.

Lintilä huomauttaa, että ensi vuoden budjetin myötä Suomi velkaantuu aika paljon ja kaikki muutokset lisäävät taakkaa.

– Tämä ei ole niin dramaattinen kiistanaihe. Yliopistoille sekä ammattikorkeakouluille tulee lisää rahaa. Tämä on tärkeää ymmärtää. Ovathan jotkut sanoneet, että korkeakouluilta leikataan. Miten voidaan leikata, kun rahaa annetaan lisää, ministeri ihmettelee.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kosonen tähdentää opetusministerin esityksen olevan, että koko summa eli 40 miljoonaa plus 20 miljoonaa euroa pantaisiin jakoon saman tien.

– Tästä lähdemme neuvottelemaan.

Hän jatkaa, että lisärahoituksen vaikutukset kasvuun ja työllisyyteen näkyvät viiveellä, joten aikaa ei kannattaisi tuhlata.

Budjettiriihen yksi kuuma aihe on aktiivimalli ja erityisesti sen leikkurien purku. Päähallituspuolue Sdp on viestittänyt, että malli pitää purkaa ja unohtaa hyllyn viimeisimpään mappiin.

Lintilä korostaa, että hallitusohjelmaan on kirjattu, että leikkurista luovutaan, kun vastaavat toimet ovat selvillä.

– Ohjelmassa lukee myös, että hallitus perustaa päätöksenä tutkittuun tietoon. Siksi pidän loogisena sitä, että Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tulokset mallista huomioidaan, ja sitten päätetään korvaavista toimista.

Tutkimuksesta ei ole herunut väliaikatietoja. Varsinaisia tuloksia odotetaan lokakuussa.

Keskustan ministereitä puhutti Ruotsin Lundin yliopiston tekemä tutkimus, jonka mukaan suurimmat päästövähennykset rikkaassa maassa asuva ihminen saa aikaan niin, että jättää yhden lapsen tekemättä.

Vielä syyskuuhun asti keskustaa johtava Juha Sipilä (kesk) huomautti, että Suomella on lasten lukumäärän suhteen täysin päinvastainen ongelma kuin nopean väestökasvun maissa.

Keskusta esittää, että hallitus linjaisi ensimmäisessä tulevaisuusselonteossaan kestävän väestönkehityksen periaatteet, jotka pitävät sisällään toivotun väestörakenteen, syntyvyyden, ikääntymisen ja ekologisen kestävyyden.