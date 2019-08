Valtaosa Viroon lähetetyistä kaahauskirjeistä ei ole johtanut kirjeenvaihtoon – Sakostaan luistavaa voi odottaa Suomessa etsintäkuulutus

Ylinopeus

Puoli miljoonaa välähdystä

Poliisin liikenneturvallisuuskeskus käsittelee vuosittain noin puoli miljoonaa ylinopeusepäilyä, jotka ovat peräisin automaattisesta liikenteenvalvonnasta.

Noin 20 000–25 000 tapauksessa on ollut kyse ulkomaisissa kilvissä kulkevasta autosta. Suuri osa ylinopeuksista hoidetaan rikesakkoina.

Rikesakko on 170 euroa, jos ylinopeutta on enintään 60 km/h-alueella vähemmän kuin 15 km/h. Jos ylinopeus on 15–20 kilometriä tunnissa, on rikesakko 200 euroa.

Yli 60 km/h-alueella rikesakko on 140 euroa 15 km/h-ylitykseen saakka. 15–20 km/h ylinopeudet maksavat puolestaan 200 euroa.