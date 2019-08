Tamperelaissairaalan homeongelmat: Työsuojelun mukaan jopa 30 työntekijää on sairastunut sisäilmasta – Johtaja vakuuttaa, että rakennuksissa on turvallista

Taneli Koponen

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Taysin) työsuojelu arvioi jopa satojen työntekijöiden saaneen oireita sairaalan sisäilmasta. Tieto käy ilmi Lännen Median saamasta esityksestä, jota käsiteltiin Taysin työsuojelutoimikunnassa viime perjantaina. Tays on yksi Suomen suurimmista sairaaloista.

Taysin työsuojeluvaltuutetun Mervi Hissan laatiman esityksen mukaan Taysin rakennusten perushuolto on ”laiminlyöty kymmeniä vuosia”. Asiapaperissa ehdotetaan, että puolueeton taho tekisi kokonaisarvion sairaalan B- ja K-rakennusten kunnosta.

Lännen Media uutisoi 9. elokuuta, että Taysin A- ja B-rakennuksissa paljastui keväällä vakavia kosteusvaurioita. Kyse oli kosteusvaurioindikaattoreista kuten Streptomyces eli sädesieni ja Aspergillus versicolor, joka viittaa vakavaan homevaurioon. Raporteissa ei käsitelty K-rakennuksen tilannetta.

”Osa ei pysty käymään töissä”

Uutisessa kerrottiin, että ainakin 48 Taysin työntekijän epäillään saaneen terveydellisiä oireita sisäilmasta. Sairaalan työsuojelun mukaan oirehtijoiden määrä on kuitenkin suurempi ja lisäksi kymmenet ovat sairastuneet.

– Sisäilmasta sairastuneita on arviolta 20-30 henkeä. Osa näistä ihmisistä ei pysty käymään töissä, koska he saavat oireita työpaikalla heti. Heille ruvetaan etsimään sitten väistötilaa, jossa he voisivat työskennellä, Hissa kertoo puhelimitse.

Taysin kiinteistöjohtaja Petri Laurikka viestittää sähköpostitse, että henkilöstöllä on ollut vuosien varrella oireilua. Laurikan mukaan ”oireilua voivat aiheuttaa muutkin tekijät kuin mainitsemasi sädesieni- ja homelöydökset.”

– Oireilua voi aiheuttaa myös kuuma tai kuiva (talviaikana) sisäilma sekä mahdolliset ilmassa olevat, esimerkiksi mineraalivillaperäiset kuidut. Oireilijoiden määrään saat luotettavimman tiedon työterveydeltä, Laurikka kirjoittaa.

Taysin työterveydestä vastaavan Pirten johtava ylilääkäri Seppo Nikkari viestittää sähköpostitse, että hän ei voi ottaa kantaa yksittäisen asiakkaan (Taysin) mahdollisiin sisäilmaongelmiin.

Toimituksen tietojen mukaan Tampereen yliopistollinen sairaala tiedotti sädesienilöydöksistä koko henkilöstölleen vasta viime torstaina, vaikka mikrobivaurioista laadittiin raportit jo viime keväänä.

"Oireilevia potilaita"

Yhdeksän vuotta Taysin työsuojeluvaltuutettuna työskennellyt Hissa kertoo, että oireiden kirjo on sairaalan työntekijöillä varsin laaja.

– Ihmisillä on astman kaltaisia hengitystieoireita eli he menevät täysin tukkoon.

– Heidän silmänsä vuotavat ja punoittavat, on päänsärkyä, korvaoireita ja nenän tukkoisuutta. Tulee myös ihottumaa ja käsien iho saattaa aueta, hän kuvaa.

Työsuojelun tiedossa on myös useampia anafylaktisia reaktioita (äkillisiä yliherkkyysreaktioita), joiden aiheuttajaksi epäillään sisäilmaa.

Sairaalan työsuojelutoimikunnan käsittelemän esityksen mukaan työterveys Pirtellä ei ole tarkkaa tietoa sisäilmasta oireita saaneiden määrästä.

”Henkilökunta viestittää myös oireilevista potilaista”, esityksessä todetaan.

Myös Acutaa ja Radiusta tutkittu

Toimituksen tietojen mukaan sairaala tiedotti koko henkilöstölleen sädesienilöydöksistä vasta viime torstaina. Työntekijöitä kehotettiin ottamaan tiedotteessa yhteyttä työterveyteen, mikäli he epäilevät oireilevansa sisäilmaongelmien vuoksi.

– Asioista olisi pitänyt tiedottaa jo ajat sitten ja avoimesti, Hissa kommentoi.

Kuntotutkimusraportin mukaan sädesientä on löydetty esimerkiksi Taysin B-rakennuksen yhden lääkehuoneen pystyhormista, josta on ilmayhteys sisätiloihin. Kiinteistöjohtaja Laurikka vakuuttaa, että henkilöstö voi jatkaa edelleen työtään sairaalan vaurioituneissa A- ja B-rakennuksissa.

– Kyllä, henkilöstön on turvallista työskennellä rakennuksissa, hän sanoo.

Milloin kuulit ensimmäisen kerran home- ja sädesienilöydöksistä? Milloin sait löydöksiä koskevat tutkimusraportit?

– Käsittelemme sisäilma-asioita yhteistyössä toimitila-organisaation asiantuntijoiden, työterveyden ja työsuojelun edustajien kanssa 3-4 kertaa vuodessa.

– Käymme näissä palavereissa läpi ajankohtaiset oirekartoitusten ja sisäilmatutkimusten tulokset sekä muun muassa korjaavien toimenpiteiden tilanteen. Toimin kokouksissa puheenjohtajana. Edellinen kokous oli toukokuun alussa ja seuraava syyskuun alussa, Laurikka kirjoittaa.

Sairaalan sisäisen tiedotteen mukaan Taysin A-osan viimeisimpien mikrobi- ja kuitulöydösten korjausta vasta suunnitellaan. Taysin B-rakennuksessa todettu vaurio on sisäisen tiedotteen mukaan ”puhdistettu ja eristetty muusta rakennuksesta koteloimalla.”

Toimitus ei ole tavoittanut sairaanhoitopiirin johtajaa Rauno Ihalaista kommentoimaan tilannetta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiakirjasta selviää, että Taysissa on tehty sisäilmaan liittyviä kulukirjauksia 850 000 euron edestä vuosina 2017-2019. Summa pitää sisällään muun muassa sisäilmatutkimuksia.

Dokumentin mukaan tutkimuksia tehtiin vuonna 2018 A- ja B-rakennusten lisäksi myös ensiapu Acutaan, Q-rakennukseen ja Radiukseen. Radiuksessa sijaitsee esimerkiksi syöpätautien osastoja ja Q-rakennuksessa lastenpsykiatria. Radius-rakennus on valmistunut vuonna 2007 ja Q vuonna 2004.

Aamulehti uutisoi 14. elokuuta, että koko Taysin A-rakennus puretaan. Lehti kertoi 15. elokuuta, että rakennus on suojeltu ja sitä ei voi purkaa ilman asemakaavan muutosta. Taysin intranetissä viime torstaina julkaistun tiedotteen mukaan A-rakennuksen tulevaisuudesta ei ole tehty päätöstä, mutta sen purkamisesta valmistellaan esitys.