Parjatun aktiivimallin romuttaminen lähti käyntiin

Anita Simola

Työttömyysturvan karenssipäivien eli omavastuuajan määrä pidetään viidessä päivässä, vaikka aktiivimallia aletaan purkaa.

Karenssipäivien lukumäärä vähennettiin viime hallituskaudella seitsemästä viiteen, kun aktiivimallista päätettiin. Työttömän kannalta on sitä parempi mitä vähemmän karenssipäiviä on, koska omavastuuajalta ei saa vielä työttömyystukea.

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti perjantaina hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierrokselle. Esityksen tavoite on aktiivimallin kumoaminen.

– Lakiesityksellä purettaisiin aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet, jolloin työttömyysturvasta tulee selkeämpi ja ymmärrettävämpi, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) viestitti.

Hänen mukaansa toimia työllisyyden edistämiseksi käsitellään ensi viikosta lähtien työllisyyden edistämisen ministeriryhmässä.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) viestittää, että lakiesityksen tavoite on purkaa aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet. Työttömyysturvasta saadaan hänen mukaansa selkeä ja ymmärrettävä.

Muutokset vuoden alusta

Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Se tarkoittaa, että työttömyysetuutta saavan henkilön aktiivisuutta ei enää seurattaisi mallin mukaisesti, eikä malli leikkaisi vuoden alusta alkaen kertynyttä työttömyysetuutta.

Jos etuutta on alennettu aiemmin aktiivimallin perusteella, niin se palautuisi normaalin suuruiseksi ensi vuoden alusta.

Tammikuussa maksuun tuleviin, mutta tämän vuoden puolella kertyneisiin työttömyysetuuksiin aktiivimallin leikkurit vielä vaikuttaisivat.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Aktiivimallin kumoamisen vuoksi on tarkoitus muuttaa myös työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

Lausuntoaika päättyy syyskuun 9 päivänä ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle budjettilakina tänä syksynä.

Vattin selvitystä odotellaan

Aktiivimalli otettiin käyttöön viime vuoden alusta. Malli toimii siten, että työttömän on täytettävä aktiivisuusehto. Ehdon täyttymistä tarkastellaan kolmen kuukauden välein. Jos työtön ei täytä aktiivisuusehtoa, työttömyysetuutta leikataan 4,65 prosenttia seuraavan tarkastelujakson ajaksi. Kun malli otettiin käyttöön, päätettiin samalla karenssipäivien lukumäärän supistamisesta.

Aktiivimallista odotetaan varsin kuumaa perunaa syksyn budjettiriiheen. Keskustan ja vasemmistopuolueiden välillä on kismaa siitä, milloin malli voidaan purkaa.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) on todennut, että malli voidaan purkaa vasta sen jälkeen, kun mallin työllisyysvaikutukset ovat selvillä. Hallituksen vasen laitama taas katsoo, että malli on purettava nopeasti ja työllisyysvaikutusten korvaamista on pohdittava jälkikäteen. Keskusta odottaisi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen selvitystä aktiivimallin vaikutuksista. Selvityksen on määrä valmistua lokakuussa.