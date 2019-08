Ex-kansanedustaja Simon Elo eroaa sinisistä – ”Puolueella ei ole riittäviä toimintaedellytyksiä eduskuntavaalituloksen jälkeen”

Minna Akimo

Sinisen tulevaisuuden entinen kansanedustaja Simon Elo eroaa puolueensa jäsenyydestä.

– Koen, ettei puolueella ole riittäviä toimintaedellytyksiä kevään edusvaalituloksen jälkeen. Omalta osaltani päätökseen vaikutti myös entisen ministerimme Sampo Terhon luopuminen politiikasta, Elo kertoo Lännen Medialle.

Sitä, onko sinisillä mahdollisuutta uuteen nousuun, Elo kommentoi varovaisin sanakääntein.

– En kuulu itse puolueen johtoon, mutta meillä on 60 valtuutettua ja valtuustoissa aktiivinen työ jatkuu. Nykyinen puheenjohtaja Kari Kulmala on erinomainen puheenjohtaja. Uskon, että hänellä on edellytyksiä viedä asioita eteenpäin, Elo muotoilee.

Siniset menetti kaikki eduskuntapaikkansa viime kevään vaaleissa. Edellisessä hallituksessa sinisillä oli viisi ministeriä. Simon Elo toimi aiemmin sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

– Teimme puolueessa yhdessä parhaamme ja menimme päätyyn asti. Valitettavasti pääty tuli myös vaalituloksessa vastaan, hän sanoo.

Elo sanoo kertoneensa erostaan puolueen johdolle ja kenttäväelle kesäkuun puoluekokouksen aikana.

– Ennen eroilmoitustani pohdin asiaa rauhassa, miten asian näin ja mikä olisi oikein. Lopulta päädyin omalta kohdaltani tähän ratkaisuun, hän täsmentää.

Elo aikoo valottaa eronsa taustoja tarkemmin blogissaan perjantain aikana.

Elo: Olen saanut yhteydenottoja keskustasta ja kokoomuksesta

Elo kertoo saaneensa yhteydenottoja niin keskustasta kuin kokoomuksesta, mutta hänen mukaansa keskustelut ovat liittyneet päivänpolitiikkaan, eivät mahdolliseen siirtymiseen toiseen puolueeseen.

– Keskustalaiset, jotka ovat olleet minuun yhteydessä, ovat olleet kriittisiä heidän hallitustaivaltaan kohtaan. Kokoomuksessa taas pelätään punavihreän hallituksen ratkaisuja. Itse keskityn kunnallispolitiikan tekemiseen ja opiskeluihin. Nyt on hengähdystauon aika, hän sanoo.

Elo opiskelee valtiotieteiden maisteriohjelmassa Turun yliopistossa. Elo toimii tällä hetkellä Espoon kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa. Hän jatkaa sinisten valtuustoryhmässä sitoutumattomana. Espoon sinisten valtuustoryhmässä toimivat myös Timo Soini ja Jukka Kilpi.

– Espoo on vahva, kasvava kaupunki ja koen valtuustotyön mielekkääksi. Syksyn aikana pitää miettiä pidemmällä tähtäyksellä, olenko mukana päivänpolitiikassa vai alanko tehdä muuta. Timo Soini oli päätöksestäni harmissaan, mutta ymmärsi ratkaisuni.

Periaatteistaan pitää maksaa

Sininen tulevaisuus perustettiin perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen kesällä 2017. Silloin perussuomalaisten puheenjohtajaksi valittiin Jussi Halla-aho, minkä jälkeen osa perussuomalaisista erosi puolueesta perustaen uuden puolueen.

– Kaikki, mitä sen jälkeen on tapahtunut, on vahvistanut sitä, että se (perussuomalaisista lähteminen) oli moraalisesti oikea päätös. Katson, että periaatteet eivät ole minkään arvoisia, jos ne eivät maksa mitään. Tässä piti siis maksaa omista periaatteistaan, Elo sanoo.