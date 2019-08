Keskustan johtoon hamuava Kaikkonen: Puolue tarvitsee rymistelyä ja minusta löytyy myös Rymy-Eetua

Anita Simola

Keskustan puheenjohtajakisaa on arvosteltu laimeaksi, vaikka kilpapari Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni ovat olleet kentän tentattavana vasta neljä kertaa.

– Aion laittaa itseni kokonaan peliin, kaiken mitä tästä miehestä saa irti. Tuon kaivattua säpinää, jos sitä halutaan. Minusta löytyy myös annos Rymy-Eetua. Keskusta tarvitsee nyt rymistelyä. Lupaan, että täältä pesee.

Mutta millainen on Rymy-Eetu? Hän on Erkki Tantun piirtämä sarjakuva, jonka päähenkilö Rymy-Eetu on väkevä, varreltaan vanttera mies, joka niin sodan kuin rauhan aikoina pystyi lähes yli-ihmismäisiin suorituksiin.

Kolme viikkoa aikaa

Kaikkonen tapasi median väkeä hetki sitten puoluetoimiston kotipuistossa esitellessään tuoreen pamflettinsa nimeltä Keskustan Kaikkonen. Ehdokkaan puheet ja tilaisuuden juoksutus todistivat, että nyt on pantu isompi vaihde päälle. Aikaa puolueen ylimääräiseen puoluekokoukseen ei ole enää kuin kolmisen viikkoa.

Haarukkaa jo syntyy

Kilpakaksikon mielipiteet ovat olleet pitkälti samanlaisia. Kaikkonen vakuuttaa, että erojakin on. Yksi on eutanasia eli armokuolema.

– Olisin valmis harkitsemaan lainsäädännöllisiä uudistuksia, mutta kolme ehtoa pitää täyttyä. Potilaalla on sairaus, josta ei voi parantua. Toiseksi, jos kivut ovat hänelle kovat ja kolmanneksi potilaan on täytynyt itse haluta eutanasiaa. Olen ymmärtänyt, että vastaehdokkaani ajattelee asiasta hiukan toisin.

Kaikkonen korostaa, että jos eutanasiahanke tulee eduskuntaan ja siitä joskus äänestetään, niin kaikille pitää olla vapaat kädet äänestää.

– Tämä on omantunnon kysymys.

Kierrätys myöhemmin

Toinen ehdokkaita erottava asia on ministerikierrätys. Jos Kaikkonen tulee valituksi puheenjohtajaksi, niin hän ei automaattisesti ota vastaan valtionvarainministerin salkkua ainakaan heti.

– Olen miettinyt kierrätystä ja mielestäni nykyisen valtiovarainministerin on hoidettava pestinsä ainakin Suomen EU-puheenjohtajakauden ajan eli vuoden loppuun. Senkin jälkeen pohtisin rauhassa, ennen kuin salkkuja kierrätettäisiin.

Katri Kulmuni kertoi Lännen Medialle, ettei hänkään ole aloittamassa ministeriruletti heti alkuunsa, jos tulee valituksi uudeksi puheenjohtajaksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Puheenjohtajan pitää olla valmis valtiovarainministeriksi, mutta nopeita liikkeitä ei tarvita. Mitään ei tapahdu heti puoluekokouksen jälkeen. Nyt on kyse puheenjohtajan valinnasta keskustalle, eikä ministeripörssistä, Kulmuni kommentoi.

Keskustalle vuosikymmen

Pamfletissaan Kaikkonen kirjoittaa, että puolueen on tunnettava menneisyytensä, mutta osattava katsoa eteenpäin. Päivän polttavat kysymykset ovat perheiden ja lasten asiat, koulutusmahdollisuudet, kestävä luontosuhde ja rakentavampi tapa tehdä politiikkaa.

– Näitä teemoja keskustalta toivotaan, ja näillä puolue myös nousee.

Hän jatkaa, että samalla on pidettävä kiinni talous- ja työllisyyspolitiikasta, pienyrittäjyydestä, aluepolitiikasta ja suomalaisen ruuan puolustamisesta.

– Ensi vuosikymmen on keskustan vuosikymmen. Aion tehdä meistä poliittisen keskikentän johtajan, hän maalailee.

Nousuun ei pikavoittoa

Pikavoittoja puolueen kannatuksen kohentamiseksi hän ei lupaa. Puolueen kannatus rypee edelleen alamaissa. Viimeisin Ylen kannatusmittaus näytti keskustalle elokuun alussa 12,6 prosentin kannatusta. Luvussa oli hienoista nousua edellisestä mittauksesta.

Kaikkonen sanoo, että politiikan teko ja puolueen kannatuksen nostaminen ovat kestävyyslajeja.

– Ei riitä se, että johtajaa vaihdetaan.

Välitavoite 15 prosenttia

Häneltä tivattiin, mikä olisi se kannatustaso, johon hän olisi tyytyväinen, jos tulee valituksi johtoon.

– Mihinkään kymmeneen prosenttiin en tyydy. Pitkässä juoksussa luvun on oltava lähellä 20 prosenttia ja välitavoite on noin 15 prosentin kannatus, hän linjasi.

Kaikkosen mukaan kannatuksen kerääminen edellyttää paitsi selkeää strategiaa, myös uskottavaa poliittista johtajuutta.

– Johtajan pitää uskaltaa ottaa asioihin kantaa laajalti, ja heittää koko persoonansa peliin. Tarvitaan aitoutta ja avoimuutta. On myös puhuttava politiikan selkosuomea.

Keskustan uusi puheenjohtaja valitaan syyskuun 7. päivänä Kouvolassa.

Uutista muokattu 15.8. kello 17.15: Lisätty Katri Kulmunin kommentti salkkujen kierrätyksestä.