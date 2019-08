Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajaksi Arto Kujala

Hallitus on nimittänyt Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajaksi kauppatieteiden maisteri, ylijohtaja Arto Kujalan. Kujala on nimitetty virkaan 1.9.2019–31.8.2024 väliseksi ajaksi. Pääjohtajan virka on viisivuotinen.

Kujala on toiminut oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston (aiemmin: kriminaalipoliittinen osasto) osastopäällikkönä marraskuusta 2012 lähtien. Aiemmin hän on toiminut muun muassa saman osaston apulaisosastopäällikkönä, Rikosseuraamusviraston vankeinhoitojohtajana sekä sisäministeriön poliisiosaston suunnittelujohtajana.