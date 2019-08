Valtiovarainministeriön budjettiehdotus: polttoaineveroon 250 miljoonan euron korotus

Salli Koivunen

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus ensi vuodelle on 57 miljardia euroa. Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) esitteli budjettiehdotuksensa vuodelle 2020 tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Valtiovarainministeriön sisäiset budjettineuvottelut alkoivat eilen tiistaina 13. elokuuta.

Lintilä korosti tiedotustilaisuudessa, että dramatiikkaa ja rajuja muutoksia hallitusohjelmaan ei ministeriön budjettiehdotuksesta löydy, vaan hallitusohjelman linjauksista pidetään visusti kiinni.

– Tässä maailmantilanteessa on tärkeää, että pidämme kotimaassa talouden kunnossa ja teemme toimia, jotka lisäävät työllisyyttä ja investointeja, ministeri sanoi tiedotustilaisuudessa.

Lintilä muistutti, että Suomen talouskasvu on jäämässä viime vuosia hitaammaksi tulevina vuosina. Epävarmuus talouden kehityksen suunnasta on kasvanut ja maailmantalouden tilanne on erittäin herkkä ja vaikeasti ennustettava.

– Juuri siksi kansallisen talouspolitiikan merkitys korostuu.

Budjettiehdotus ensi vuodelle on noin 1,5 miljardia enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Ehdotus on 2,3 miljardia euroa alijäämäinen. Valtionvelka nousee ensi vuonna arviolta 109 miljardiin euroon.

Näin ollen Suomi tulee velkaantumaan vielä seuraavan kolmen vuoden ajan. Lintilän mukaan valtiontalous pääsee tasapainoon, mikäli hallituksen tavoitteiden mukaisesti 75 prosentin työllisyys saavutetaan vuoteen 2023 mennessä. TE-palveluihin ehdotetaan noin 15 miljoonan euron lisämäärärahaa tavoitteen saavuttamiseksi.

Hallitus aikoo tarkastella vuoden kuluttua sitä, miten työllisyys on kehittynyt ja mikäli luvut eivät ole kannustavia, työllisyyden vahvistamiseksi säädetyt ratkaisut uudelleenarvioidaan.

Lintilän mukaan Suomen tuottavuuden kasvamiselle ja pk-yrityksille suurin haaste on pätevän työvoiman puute. Osaamisen vahvistamiseksi budjetissa esitetään, että vuonna 2020 yliopistojen perusrahoitusta lisätään 10 miljoonalla ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta 5 miljoonalla eurolla.

Verotuksen muutokset Lintilän ministeriön esityksessä ovat maltillisia, mutta ajoneuvojen tankeissa ne tulevat tuntumaan. Ministeriö esittää liikennepolttoaineveroon 250 miljoonan euron korotusta. Korotukset tulevat voimaan ensi vuoden elokuussa. Muita energiaverotuksen muutoksia ei ensi vuodelle toteuteta.

Välillisen verotuksen kiristykset tuntuvat odotetusti myös tupakoitsijoiden ja limonaadeja nauttivien kukkaroissa.

Virvoitusjuomaveroa korotetaan ensi vuonna 25 miljoonalla eurolla. Lintilän mukaan se keskittyy nimenomaan sokeripitoisiin virvoitusjuomiin.

Kopakkaveron korotuksia tullaan jatkamaan läpi hallituskauden. Korotus ensi vuodelle on 50 miljoonaa euroa.

Budjetissa esitetään pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotuksen kevennytystä 200 miljoonalla eurolla.

Ansiotuloverotukseen tehdään myös ansiotason nousua vastaava indeksitarkistus. Myös solidaarisuusveroa aiotaan jatkaa hallituskauden loppuun asti. Solidaarisuusverolla tarkoitetaan korkeinta progressioporrasta ansiotuloveroasteikossa. Yli 100 000 euroa ylittävien vuositulojen vero on 31,75 prosenttia.

Budjettiesityksessä suunnitellaan myös asuntolainan korkovähennyksen leikkaamista asteittain sekä kotitalousvähennyksen pienentämistä hallitusohjelman mukaisesti 2 400 eurosta 2 250 euroon.

Hallitusohjelman mukaisesti budjetissa pyritään parantamaan perheiden asemaa. Kunnille esitetään määrärahaa muun muassa varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämiseksi.

Lisäksi opintotuen huoltajakorotukseen esitetään 25 euron korotusta kuukaudessa. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus nousee 10 euroa kuukaudessa, ja monilapsisten perheiden toimeentuloa parannetaan korottamalla neljännestä ja sitä seuraavista lapsista maksettavaa lapsilisää.

Korkeakouluopiskelijoitakaan ei ole unohdettu, vaan toimeentuloa turvataan sitomalla opintoraha indeksiin elokuusta 2020 alkaen. Perusturvaa ehdotetaan korotettavaksi 20 eurolla kuukaudessa, ja pienimpiä eläkkeitä korotetaan.

Suuren potin valtion varoista saa liikenneministeriö. Budjetissa esitetään lisättäväksi 300 miljoonaa euroa perusväylänpitoon eli teiden, rautateiden ja vesiväylien kunnossapitoon. Yksityisteiden avustustaso ehdotetaan turvattavaksi hallituskaudeksi. Lisäksi julkiseen henkilöliikenteeseen esitetään 20 miljoonan tasokorotusta, joka on tarkoitettu ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin.

Esityksessä aloitetaan toimenpiteet poliisien määrän kasvattamiseksi 7 500 henkilötyövuoteen vuoteen 2022 mennessä. Turvakotien määrän lisäämiseen ja toiminnan kehittämiseen osoitetaan lisärahoitusta 2 miljoonaa euroa.

Myös arjen turvallisuutta aiotaan esityksessä parantaa. Esityksessä aloitetaan toimenpiteet poliisien määrän kasvattamiseksi 7 500 henkilötyövuoteen vuoteen 2022 mennessä. Lintilä myönsi tiedotustilaisuudessa, että resursseja poliisien reiluun lisäämiseen välittömästi ei ole.

Vaalien aikaan paljon puhutut Suomen ilmastotavoitteet näkyvät myös ministeriön budjettiesityksessä. Luonnonsuojelurahoituksen määrää aiotaan kasvatettaa yhteensä 25 miljoonalla eurolla. Rahoitus jakautuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kesken. Ministeriön suunnitelmiin kuuluu investoiminen uusiutuviin energialähteisiin ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen energian käytössä.

Lisäksi vauhditetaan ilmastopolitiikan tavoitteiden toteuttamista maankäyttösektorilla. Kivihiiltä korvaavien investointien tukemiseen ehdotetaan 30 miljoonan euron lisäystä energiatuen myöntämisvaltuuteen. Kehitysyhteistyöhön ehdotetaan lisämäärärahaa vajaat 72 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriön varsinainen ehdotus ensi vuoden budjetista julkaistaan perjantaina. Silloin tulee myös tietoon, millaisia menoehdotuksia muut ministeriöt ovat ehdottaneet.

Syyskuun lopulla ministerit kokoontuvat Säätytalolle budjettiriiheen, jossa tehdään tarkemmat päätökset muun muassa mahdollisista uusista veroista.

Hallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioksi julkistetaan 7. lokakuuta, jonka jälkeen se siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi.