Video: Tullin koiranpentu Rico harjoittaa hajuaistiaan lentokentällä – EU:ssa levinneen sikaruton tulo Suomeen merkitsisi miljoonatappioita

Helsinki

Petteri Lindholm

Harjoittelija, lukee lentokentällä tallustavan labradorinnoutajan Rico kaulapannassa.

Nelikuukautinen koiranpentu on Tullin uusi ase lihateollisuutta uhkaavan sikaruton torjumisessa.

Rico-koiran tehtävänä on etsiä lentomatkustajien ja muiden rajanylittäjien hallusta eläinperäisiä elintarvikkeita. Niiden tuonti EU:n ulkopuolelta on ollut kiellettyä EU-komission asetuksella jo vuodesta 2009 lähtien.

Etsintä on tarpeen, koska matkustajien mukanaan tuomat lihavalmisteet voivat levittää sikaruttoa.

– Valtaosa matkustajista noudattaa sääntöjä, mutta osa toimii tahallaan väärin ja vaihtaa esimerkiksi lihasäilykkeeseen hedelmäsäilykkeen etiketin, sanoo Tullin valvontajohtaja Mikko Grönberg.

Ricon kollega, kesällä 2018 aloittanut ruokakoira Aino on löytänyt laittomia ruokatuliaisia runsaan vuoden aikana jo noin 1 200 kilon edestä.

Tappaa sian, mutta ei ole vaarallinen ihmiselle

Sikaruton leviäminen Suomeen merkitsisi miljoonatappioita, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk).

– Jos virus tulisi Suomeen, se lopettaisi välittömästi meidän sianlihanviennin ja aiheuttaisi alalle merkittävät tappiot, Leppä kommentoi.

Lepän mukaan tappiota koituisi sikatilojen lisäksi muulle lihateollisuudelle, kaupalle ja vientisektorille.

Tautia levittävä ASF-virus ei tartu ihmiseen tai muihin eläimiin, eikä sen saastuttaman lihan syönti ole ihmiselle vaarallista. Sioille tartunta on lähes aina tappava.

Jos tartunta havaittaisiin, kaikki sikalan eläimet olisi määrättävä lopetettavaksi.

Sikarutto on onnistuttu pitämään pois Suomesta, mutta EU:ssa tauti on levinnyt 10 maahan pääasiassa Itä-Euroopassa. Lähimmät tartunnat on havaittu Baltian maissa.

Katso videolta Ainon ja Ricon toimintaa:

Tauti leviää montaa reittiä

ASF-virus leviää tartunnan saaneen sian, lihatuotteiden, ihmisten, kuljetusvälineiden ja esimerkiksi luonnossa liikkuvien villisikojen välityksellä.

– Lentokenttä on yksi tärkeä reitti taudin leviämisessä. Kun matkustajamäärät lisääntyvät kaiken aikaa, on tärkeää, että täällä on tarkka kontrolli, Leppä sanoo.

Matkustajaliikenteen lisäksi tautia torjutaan Lepän mukaan esimeriksi kontrolloimalla elävien eläinten markkinoita, informoimalla metsästäjiä hygieniasta ja vaatimalla ulkorajoilla kuljetuskaluston tiukkoja desinfiointeja.

Suomessa taudin seuranta aloitettiin jo vuonna 2010.

Ruokakoira-Rico alkaa työskennellä etenkin Helsinki-Vantaan lentoasemalla, koska sen läpi kulkee huomattava määrä matkustajia Aasian maihin, joissa tauti on levinnyt viime vuosina rajusti.

Tahallinen tuonti on harvinaista

Tärkein keino matkustajien tuomien tartuntojen ehkäisemisessä on matkustajien informointi taudista, Tullin Grönberg sanoo.

Rajanylityspaikoilla on aloitettu kampanjoita, jotka tiedottavat afrikkalaisen sikaruton vaaroista ja tarttumisesta. Myös Valvira on kampanjoinut taudin torjumiseksi.

Grönbergin mukaan tietämys taudista on alkanut vähitellen lisääntyä.

– Rajanylityspaikoilla on useita paikkoja, joiden luona eläinperäiset elintarvikkeet voi luovuttaa vapaaehtoisesti.

Tahallinen eläinperäisten tuotteiden tuonti on Grönbergin mukaan onneksi marginaalinen ilmiö. Se tuomitaan lievänä salakuljetuksena tai salakuljetuksena.

Viime vuonna Suomen rajoilla takavarikoitiin 5 700 kiloa kiellettyjä eläinperäisiä tuotteita.

Valtaosa takavarikoista tehtiin Venäjän ja Suomen välisillä rajanylityspaikoilla, joiden läpi matkaa vuodessa noin 9 miljoonaa ihmistä.

Grönberg ennakoi, että takavarikkojen määrä lentokentillä moninkertaistuu, kun uusi ruokakoira aloittaa.

Pelkästään Helsinki-Vantaan lentoasemalla EU:n ulkopuolisia matkustajia on vuodessa noin 5–6 miljoonaa.

